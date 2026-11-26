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ヴェネツィアの指揮官、ダヴィデ・ニコラ監督が、リーグ第13節の初戦となるホームでのボローニャ戦を前に記者会見に臨んだ。まず負傷者の状況について語った。

「現時点でバシッチとマッツォッキはチーム練習に戻っており、出場できる状態だ。コレイアは？ まだだが、来週にはもう少し進展があると思う。以前から別の問題も抱えていた。ぜひプレーするところを見たい。我々の役に立つ能力があると分かったからだ。継続して起用するには、彼のために違う形で段階を踏む必要があるが、そこにはたどり着ける」

アダムスはなかなかゴールを奪えていない。「走りすぎているとは思わない。チームメートと同じように、必要なだけ走っている。ただ、これは全員に言えることだ。走りがより効果的になる場面はあるし、理由があって一つのスペースから別のスペースへ移動する。アコールについて分析するなら、私が就任してから少なくとも3ゴールを挙げるチャンスがあったし、チームメートへのアシストも記録している。彼は献身的に取り組む選手であり、人間としても気に入っている。自分を犠牲にしてでもチームの役に立とうとする。我々のFW陣に問題があるとは思わない。特定の局面でより流動的に、質を高めるには、まだ時間をかけて成長する必要がある。今いるチームを信じているし、満足している。選手たちには、彼ら自身もまだ気づき始めたばかりの能力がある」

別の選択肢はラウバーバッハとイェボアの2トップだ。「2トップで戦うなら、近いうちにそのポジションでプレーできる選手をひと通り見られるだろう。異なる組み合わせの2トップを考えている。予測しにくさを増せるかもしれない。ただ、常に練習で試したこと次第だ。各段階で適切な手順を踏む必要がある。即興で決めるのは好きではない」

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出場機会の少ないリスマン、ラフマニ、トニ・フェルナンデスについては、こう語った。「私がどの選手にも時間を割いていることは、誰にでも分かるはずだ。練習でも選手を入れ替え、試し、正しくできているかを見ている。できていなければ、その選手を呼んで動きを見せる。選手が私の求めることをできる状態になったと思えば、起用をためらわない。ダガッソとラミネ・ファンネがそうだ。私たちの指揮下で、彼らには複数回チャンスがあった。一方で、交代枠が増えない限り、どの選手も細心の注意を払って練習し、機会を待たなければならない。私は選手にいい加減なことは言わない。ある選手が継続して試合に出ていないなら、私が求めることをしてくれる準備がまだできていないと判断しているからだ」