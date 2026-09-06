ヴェグホルスト、FCフローニンゲン戦でのゴール後にアヤックスでのトラウマに言及

ヴォウト・ヴェグホルストは、日曜日のFCフローニンゲン戦で決めた自身のゴールを喜んでいる。FCトゥウェンテのFWは北部の相手に対して晴らすべき思いがあったと、試合後に『Voetbal International』に明かした。

「ここに戻ってきた直近2回は、そのことをずっと考えていた。その時は本当にこたえた。でも、フローニンゲンにはまだ借りがあった。それは半分だけ果たせたよ」と、前半終了間際に2-2を決めた得点者は語った。

ヴェグホルストが言及したのは、2025年5月のことだ。当時アヤックスは第33節で、フローニンゲン相手に1-2のリードを土壇場で失い、勝ち点1にとどまった。長いアディショナルタイムの中で得点したのはタイメン・ブロクザイルだった。

フランチェスコ・ファリオーリの下で好調なシーズンを送っていたアヤックスにとって、それは痛恨のミスだった。リーグ優勝は最終的に、当初は優勝の可能性がないように見えた追走者PSVの手に渡った。

この長身FWはそうしたリベンジの感情を抱えており、得点後には特徴的な形で指を空に突き上げた。「ユネス・タハからいいボールが来て、そこにうまく走り込めた。しっかり足に当てられたし、ああいう場面では決めないといけない。今振り返ると、簡単ではなかったね」

「少し自分の後ろに入ったボールをうまく処理しないといけなかった。常に正しい位置にいるのが自分の役目だ。ほかにもチャンスはあったし、試合に勝つだけの機会は十分にあった」と、ヴェグホルストは敵地での引き分けをそう分析した。

ヴェグホルストはここまでリーグ戦4試合で2得点。さらに欧州の舞台でも2度ゴールネットを揺らしている。