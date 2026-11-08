日曜午後に行われたFCトゥウェンテ対アヤックス（2-2）で、ワウト・ヴェグホルストが主役となった。FWはアディショナルタイムにPKを決め、トゥウェンテに勝ち点1をもたらした。試合後、ESPNの取材に応じ、慌ただしい終盤をどう過ごしたかを語った。また、終了の笛が鳴った後にアヤックスのFWトル・アロコダレと交わした特別なやり取りにも触れている。

ルーカス・ロサがラミズ・ゼルキにファウルを犯し、ヴェグホルストは93分にPKを蹴ることになった。「簡単なことではない。とにかく心拍数を下げて、落ち着こうとするんだ」とFWは語り、それがほとんどできなかったことも認めた。「普段なら2回息を吐けば分かるんだけど、今回はそうじゃなかった」

アヤックスのGKマルク・テア・シュテーゲンは、明らかに自身の集中を乱そうとしていたとヴェグホルストは振り返る。「蹴る前に彼がかなり動いているのが見えた。それで、彼の動きにもう少し反応したいと思ったんだ」と説明。ただ、PKへの臨み方については多くを明かさなかった。「どうやって判断するかをあまり話すわけにはいかない。次の機会に不利になるからね」

トゥウェンテが追いついたのはアディショナルタイムの終盤だったが、ヴェグホルストはチームが本来ならそれ以上の結果を得るにふさわしかったと考えている。「僕の感覚では、0-1になってからかなり早い段階で主導権を握り、ほぼ試合を通して維持していた」と語る。「非常に優勢だったし、ボールを持ったときも良いプレーができた。後方からの組み立てとプレスによって、多くのチャンスを作った」

ヴェグホルストは、FCトゥウェンテがチャンスを迎えそうだった場面で、主審のヨーイ・コーイが自身のハンドの可能性を理由にプレーを止めた、議論を呼んだ判定についても語った。「ボールは間違いなく僕の手に当たった。でも、体勢を崩されて、押されてもいたんだ」と説明し、特に笛を吹いたタイミングに納得がいかなかったという。「あそこはもう少しプレーを見てほしかった。まずは続けさせてくれ、と思ったよ」

さらにヴェグホルストは試合後の記者会見で、コーイ主審が笛を吹いたタイミングについて直接謝罪したことを明かした。「試合後、彼は僕に『ごめん、ごめん。でも耳元で「止めろ、止めろ、プレーを止めろ」と言われたんだ』と言った」とFWは語る。ヴェグホルストによれば、主審自身もこの状況を強く悔やんでいたという。「彼自身もかなり腹を立てていたと思う。でも、良い判定ではなかったのは明らかだ」

試合終了の笛が鳴った後には、以前から親交のあるアヤックスのFWトル・アロコダレとの特別な場面もあった。2人はヴェグホルストがバーンリー、トルがKRCヘンクでプレーしていたときに知り合い、その後も連絡を取り続けていた。「もちろん毎週連絡を取っていたわけではないけど、つながりは保っていた。特にここ数週間は以前より話していて、主や、物事をどう受け止め、どう行動するかについても話していた」とヴェグホルストは語り、試合後に2人が会った理由を説明した。

「2人とも、感謝の気持ちを込めて、少し一緒に祈る時間を持とうと思ったんだ」と、ヴェグホルストはトルとのやり取りを振り返る。「祈りは僕たちが毎日していることで、生活の一部なんだ」。そして、こう締めくくった。「今回は、ここで一緒に祈って、特別な試合を締めくくるのはいいことだと思ったんだ」