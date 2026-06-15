ヨハン・デルクセンは、ロナルド・クーマン代表監督の交代策を批判した。日本戦の引き分け後、クーマン監督には多くの批判が寄せられた。デルクセンもポッドキャスト『Groeten uit Grolloo』で、自分なら別の選択をしていたと語った。

日曜の試合では70分にマレンに代えてデパイを入れたが、私はウェグホルストを優先しただろう。

デルクセンは「日本は突破できなかった。アヤックスのストライカーなら違う展開があった」と指摘した。

「そんな状況で、強引にでも打開するために招集したウェグホルストを、肝心な場面で起用しないのは理解できない」と続けた。デルクセンはまた、メンフィスが数か月試合に出ておらず、脚にスピードが全く残っていないと指摘した。

「ウェグホルストを呼んだのは、突破できないときに高さで強引にチャンスを作るためだ。ゴール前にボールを放り込めば、相手がヘディングで合わせるだけでいい。今回の試合はまさにその戦略が有効だった。メンフィスへの交代は意味がなかった」

デルクセンは「この引き分けはクーマン監督の判断ミスだ」と断じた。

結局ウェグホルストは出場せず、ブライアン・ブロッベイが終盤に交代で入った。