ワウト・ヴェグホルストは6月末、アヤックスからFCトゥウェンテへ移籍した。これにより、エールディヴィジ屈指の個性派がオランダに残った。彼は人柄を理由に批判されがちで、元代理人のレネ・ワゲラーも彼を好んでいない。

アナリストとして本音を隠さないワゲラーは、毎週FCトゥウェンテの動向を解説している。 サッカー番組『VoetbalTijd』でワゲラーは「私は彼のファンではない」と明言。33歳のストライカーのメンタリティは否定しないものの、自己アピールの仕方に難色を示している。 「性格的には彼とは全く波長が合わない。勝者の気質はあっても、周囲を取り巻く偽善的な態度には全く共感できない」とワゲラーは語る。「トゥエンテで少しは普通な振る舞いをすることで、その点が改善されるか、これから見ていくことになるだろう。」

「私にとって『普通』とは何か？FAカップ決勝で負けた後、15分もサポーターの前でひざまずくことではない。あれは偽物だ。そう思う人は多いはずだ」と説明した。また、オランダ代表がW杯で敗退した後に見せたヴェグホルストの感情的な反応も取り上げた。

それでもワゲラー氏は、ウェグホルストの選手としての能力は認めており、FCトゥウェンテでもエールディヴィジで重要な役割を果たすと期待している。 「適応できるかは未知数だ。来季は15ゴール、あるいはそれ以上も取れるだろう。Eredivisieの相手なら十分通用する。ただ、疲労が蓄積しているので、どこまで持つかだ。奇妙なパフォーマンスは控えるべきだ。」

最後に彼はこう結んだ。「アドバイス？聖書はバッグにしまっておいて、代わりに『プレイボーイ』を取り出し、みんなに大きな胸を見せれば、ここで勝ったも同然。そうすればうまくいくさ。」

クラマーの批判

ヴェグホルストを批判したのはワゲラーだけではない。ミヒール・クラマーも最近『デ・オランジェゾマー』で同ストライカーの振る舞いに難色を示した。

「彼のキャリアには敬意を示すが、少し厄介な奴だ。特に言動がそうさせる」とクラマーは述べ、FCエメン時代のヴェグホルストにも言及した。 「彼がエメンにいた頃、私は彼と対戦したが、当時は試合前に聖書を朗読したり、地下通路で顔に水をかけたり、大声で叫んだりしなかった」

彼は、ウェグホースターの振る舞いは「作り物」に見えると言い、「すべてが少しやりすぎだ」と述べた。元ストライカーの彼は、この評価が外部からの印象に基づくものであると強調した。

「本人と面識はないので断言はできない。ただ外から見ると、ときどきやりすぎに見える。それ自体は構わないが、イライラすることもある。私には誠実には映らない。私は彼を知らないが、彼を知る選手数人も同じ意見だ」とクラマーは結んだ。