ヴェグホルストへのアドバイス：「カバンに聖書とプレイボーイを入れ、派手なジェット機を見せびらかせ」

ワウト・ヴェグホルストは6月末、アヤックスからFCトゥウェンテへ移籍し、エールディヴィジに残った。彼は人柄を批判されがちで、元代理人のレネ・ワゲラーも高く評価していない。

サッカー番組『VoetbalTijd』でワゲラー氏は「彼のメンタリティは素晴らしいが、自己演出がわざとらしくて好きではない」と語った。 「性格的には全く合わない。勝者のメンタリティはあっても、周囲の偽りっぽい態度には共感できない」とワゲラー。トゥエンテで少し普通に振る舞えば、改善するかどうか見てみよう」

「私にとって『普通』とは何か？FAカップ決勝で負けた後、15分間もサポーター席の前でひざまずくことではない。あれはすべて偽物だ。そう感じる人は多いはずだ」と続けた。また、オランダ代表がW杯で敗退した後に見せたヴェグホルストの感情的な反応にも言及した。

それでもワゲラー氏はウェグホルストの選手としての能力は認めており、FCトゥウェンテでもエールディヴィジで重要な役割を果たすと期待している。 「適応できるかは未知数だ。来季は15ゴール、あるいはそれ以上も取れるだろう。下位相手なら十分通用する。ただ、疲労が蓄積しているので、どこまで持つか見ものだ。奇妙なパフォーマンスは控えるべきだ。」

最後に彼はこう結んだ。「バッグの聖書を置いといて『プレイボーイ』を取り出し、大胸筋をアピールすれば、彼はここで勝ったも同然だ。きっとうまくいくさ。」

クラマーの批判

ヴェグホルストを批判したのはワゲラーだけではない。ミヒール・クラマーも最近『デ・オランジェゾマー』で同ストライカーの振る舞いに難色を示した。

「彼のキャリアには敬意を示すが、少し厄介な奴だ。言動にそれが表れている」とクラマーは述べ、FCエメン時代のヴェグホルストにも言及した。 「彼がエメンにいた頃、私は彼と対戦したが、当時は試合前に聖書を朗読したり、地下通路で顔に水をかけたり、大声で叫んだりしなかった」

彼は、ウェグホースの振る舞いは作り物のように見えると指摘。「すべてが少しやりすぎに見える」と述べた。元ストライカーのクレイマーは、この評価が外部からの印象に基づくものであると強調した。

「本人と面識はないので断言はできない。ただ外から見ると、時折やりすぎに見える。それは個人の自由だが、イライラすることもある。私には誠実には映らない。私は彼を知らないが、彼を知る選手数人も同じ意見だ」とクラマーは結んだ。