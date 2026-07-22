ノエル・アセコは、バイエルン・ミュンヘンからアイントラハト・フランクフルトへ移籍した理由を語った。

「なぜアイントラハトなのか、なぜバイエルンではないのか？私も監督や経営陣と密に話し合いました。フランクフルトともバイエルンとも良い話し合いができました。監督が私と率直に話し、私も正直に話しました。その結果、アイントラハトへの移籍が決まったのです。つまり、バイエルンの監督とも良い話し合いができました」と、アセコはフランクフルトでの入団会見で語った。

ハノーファー96への1年半のレンタル移籍後、2部で好パフォーマンスを示したアセコは買い戻し条項でバイエルンに一時復帰していた。そのため、レオン・ゴレツカが去ったポジションを彼が引き継ぐとの憶測も流れた。 しかしクラブは、ヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐセンターハーフとしてトム・ビショフと新加入のナサニエル・ブラウンを計画。左サイドバックの彼はボランチも務め、緊急時にはコンラッド・ライマーとともに守備的MFとしても起用される。

コンパニーはアセコを高く評価していたが、彼はバイエルンを去った。

コンパニー監督はアセコの才能を高く評価し、ハノーファーへのレンタル前もトップチームで練習させていた。だが、その上で正直に「出場時間は限定的になる」と伝えた。





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結果、移籍金約1200万ユーロでアイントラハト移籍を決断した。ドイツU-21代表の彼はフランクフルトと2031年まで契約し、中盤の司令塔としてチームを率いる。 それが僕の目標です。そうでないと言うのは嘘になります」とベルリン出身の選手は語った。