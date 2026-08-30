ヴィレムII、scヘーレンフェーンとの見応えある一戦で粘り抜き、エールディビジ今季初勝ち点を獲得

日曜日に行われたヴィレムIIとscヘーレンフェーンの見応えある一戦は、勝者なしに終わった。後半に生まれた4ゴールはきれいに分け合う形となり、2-2。両チームがリードを奪ったものの、オリヴァー・ブラウデの1-2の後、ホームのヴィレムIIがデフィン・ハーンのゴールで追いつき、値千金の勝ち点1を手にした。ヘーレンフェーンはこれで4試合を終えて勝ち点5、ヴィレムIIは3試合で1ポイントとなっている。

キックオフ前には、42年にわたってヴィレムIIに尽くしたヤン・『ドク』・フィオーンを追悼し、1分間の黙とうが捧げられた。元会長で、主にトリコローレスのクラブドクターを務めた同氏は、5月31日に86歳で逝去した。

立ち上がりはヴィレムIIの時間だったが、攻撃はほとんど実を結ばなかった。ヘーレンフェーンも徐々に試合に入り、互角の展開となった。ジェイデン・スロリー（ヴィレムII）とマクサンス・リベラ（ヘーレンフェーン）が放ったまずまずのシュートも、ゴールにはつながらなかった。

後半立ち上がりには、ユリエル・ファン・アールストが主役となった。20歳の攻撃的MFは、強烈な一撃でクロスバーを直撃。しかし10分後、ネイサン・チュエアオンのクロスに合わせてネットを揺らし、ついに先制点を挙げた。1-0。

そのリードは数分しか続かなかった。ヤコブ・トレンスコウがディラン・フェンテとのコンビネーションから、こぼれるような形で再び足元にボールを受ける。するとデンマーク人FWは、そのまま低いシュートを決めて1-1とした。

見応えあるこの一戦で、ヴィレムIIは残り20分の場面で再びスロリーが決めるべきだった。フェイエノールトからのレンタル選手は、ファーサイドで完全にフリーの状態でボールを受けたが、トラップする代わりにダイレクトでボレーを選択。わずかに枠を外れた。

このミスは高くついた。反対側ではヘーレンフェーンがきっちり仕留めた。レビ・スマンスがCKからニアへボールを巻き込み、そこにブラウデが飛び込んで足を伸ばし、押し込んだ。1-2。

一時は、サム・ケルステンの肘がハーンの頭部に入った場面がフリースラント勢に水を差すかどうかが焦点となったが、主審ヤニック・ファン・デル・ラーンは反則とは見なさず、さらにVARモニターへ呼ばれることもなかった。

もっとも、ヴィレムIIはそれを長く悔やむ必要はなかった。1-2の直後、カルフィン・トワイトが最後の力を振り絞って見事なスルーパスをハーンへ送ると、ベルント・クラーフェルブールとの1対1でも冷静さを失わず、ネットを揺らした。2-2。