ヴィレムIIは金曜夜、今季エールディヴィジ初勝利をまたしても挙げられなかった。ティルブルフのクラブはホームでPECズヴォレと1-1で引き分けた。両チームのゴールはいずれも開始3分以内に生まれた。ユルゲン・ストレッペル監督率いるチームは最下位にとどまっている。

SCカンブール戦（1-6）、PSV戦（7-0）での痛恨の大敗を経て、ヴィレムIIにとって重要な一戦だった。しかし、ホームチームは開始早々に再び打撃を受ける。シドニー・ファン・ホーイドンクが2分、振り向きざまに見事なシュートを決め、PECズヴォレが先制した。スコアは0-1となった。

それでもヴィレムIIは、早い時間帯の失点に素早く反応した。わずか1分ほど後、ヒデ・テル・アフェストがファーサイドの隅へ鮮やかなシュートを決め、1-1の同点に追いついた。目まぐるしい立ち上がりの後も両チームにチャンスが生まれ、ヴィレムIIのFWデヴィン・ハーンはナタン・チョー・ア・オンの好プレーからヘディングでゴール上に外した。

その後はPECズヴォレが徐々に試合の主導権を握った。特にディラン・ムバヨがサイドでのプレーから、ティルブルフのチームの守備にたびたび問題を引き起こした。しかし、その後は試合の質が大きく落ち、ボールロストが増える一方、決定的なチャンスはほとんど生まれなかった。

前半終了間際、ヴィレムIIはPKを取られずに済んだ可能性がある。CKの場面でカルヴィン・トゥヴィフトが両腕でファン・ホーイドンクを引っ張った一方、ファン・ホーイドンク自身も押したり引っ張ったりしていた。VARのリチャード・マルテンスはこの場面を確認したが、アラルト・リントハウト主審にモニターでの確認を促さなかった。

後半も先にチャンスをつくったのはPECズヴォレだったが、ファン・ホーイドンクは決められなかった。一方、ヴィレムIIのハーンは流れるような攻撃からシュートを放ったものの、ボールはわずかにゴールの横を通過した。その後、ストレッペル監督は選手交代に動き、ヤリ・シュールマンやエセル・ギュルビュズらを投入した。

その交代策が後半半ば、勝ち越し点につながりかけた。ギュルビュズがテル・アフェストを走らせると、DFはシュールマンへ折り返した。MFはファーサイドの隅を狙ったが、GKヤスパー・シェンデラールが好セーブで2-1となるのを防いだ。

終盤、ヴィレムIIはホームの観客の後押しを受けてさらに攻勢を強めた。しかし、カスパー・ボーハールトのミドルシュートは枠を外れ、PECズヴォレも勝ち越し点を奪えなかった。これでヴィレムIIはリーグ戦11試合を終えて未勝利のまま、勝ち点はわずか3。PECは勝ち点12の13位と、かなり良い状況にある。