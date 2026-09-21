ヴィレム・ファン・ハネヘムが特定のアヤックス選手を批判「今季の彼は興奮しすぎていると思う」

ヴィレム・ファン・ハネヘムが、土曜日にホームでエクセルシオールと引き分けたアヤックス（2-2）について見解を示した。『アルヘメーン・ダフブラット』のコラムで、ヨウリ・バースがイラクリ・イェゴイアンに犯したとされるファウルの後にPKが与えられなかった場面などを取り上げている。

GKステイン・ファン・ハッセルには、ファン・ハネヘムから賛辞が送られた。「彼はアヤックス戦で非常に良かった。アヤックスには勝つためのチャンスが十分にあったが、だからといってその内容を過大評価すべきではない」

「1時間後には、彼らはホームでエクセルシオール相手に普通にビハインドを負っていたし、最終的には貴重な勝ち点2を失った」と、後半にアイメン・スリティのゴールでデ・クラリンガースが先制したのを見たデ・クロンメは記した。「不当だったか？ アヤックスの方が良かったが、試合後にはその結果に満足していてもおかしくなかった」

「今季の彼は少し興奮しすぎているように見えるバースだが、イェゴイアンの顔を蹴っている。それなのにザイストではPKだと判断されなかったのは、私には謎だ。あれで2-3になっていたはずだ」と、82歳の元サッカー選手は評した。

さらに、ファン・ハネヘムは審判団を高く評価していないようだ。「あの審判トップ（レイモント・ファン・メーネン、編集部注）が、クラブに自分たちが不利な判定を受けたと説明するために、毎週月曜日の午前の半分を費やしていると聞いている」

「まあ、ならエクセルシオールにも電話があるだろう。ああいうファウルでは、以前AZ戦でジョーイ・フェールマンにレッドカードが出たのに、今回はアヤックスでは何もなかった」と、ファン・ハネヘムは、エクセルシオールの選手の顔に入ったバースの高く上がった足について語った。

「アヤックスはトル・アロコダレを先発で起用していれば、エクセルシオール戦を早く片づけられたと思う。今はリーグ戦が3週間ないのだから、なぜベストのストライカーで始めない？ もし万全ではなかったとしても、最初から試してみることはできたはずだろう？ 今は交代出場でも、結局かなり長い時間プレーしている」と、フェイエノールトのレジェンドは締めくくった。