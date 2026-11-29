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ドイツ代表のフロリアン・ヴィルツが所属するリヴァプールは、プレミアリーグで小さなつまずきを喫した。

公式戦3連勝で迎えたマージーサイド・ダービーだったが、アンドニ・イラオラ監督率いるチームは地元のライバル、エヴァートンとの敵地での一戦を1-1（前半1-1）で終えた。チャンピオンズリーグ出場権を争う中で、貴重な勝ち点を逃した。

ヴィルツはドミニク・ソボスライの開始5分の先制点をアシストした。しかし、かつてレヴァークーゼンに所属したジェレミー・フリンポンが25分にオウンゴールを喫し、同点となった。最近称賛を浴びていたヴィルツはこの試合でも好プレーを見せたが、リヴァプールとドイツ代表での公式戦では5試合ぶりに無得点に終わった。

ヴィルツが巧みに落としたボールをソボスライがペナルティーエリア際から決め、リヴァプールは幸先よく先制した。それでもエヴァートンは粘り強く応戦した。 リヴァプールが試合をより支配していたものの、同点ゴールは妥当な結果だった。

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ヴィルツ（35分）もFWアレクサンデル・イサク（36分）も勝ち越しの好機を逃した。低い位置に構えるホームチームを相手に、リヴァプールは特に後半、攻撃の決定力を欠いた。