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ポール・インス氏はGOALに対し、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドは高額な移籍金を投じる中盤の補強について「下調べ」をしていなかったと語った。10代の逸材ジョシュ・キングをフラムからはるかに安い額で獲得できたはずなのに、なぜフロリアン・ヴィルツに1億1600万ポンド（1億5300万ドル）もの大金を費やしたのか、理解に苦しむという。

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中盤の才能に巨額を投資

アンフィールドとオールド・トラッフォードでは、それぞれのチームに創造性と活力をもたらすと期待された選手に巨額の資金が投じられてきた。ドイツ代表の ヴィルツは期待された影響力を発揮できずにいる 。移籍金が9桁に上るにもかかわらず、マージーサイドで苦戦している。

2026年に「夢の劇場」へ移籍した ユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスにも厳しい疑問の声が向けられている 。マンチェスターでは、移籍金に見合う働きが得られていない。

スカウトの目を向ける先を誤ったか

プレミアリーグの強豪2クラブは、補強先として別の市場を探るべきだったとも言える。リヴァプールの場合は、もっと身近なところに目を向けられたはずだ。

大きな可能性を秘め、堅い相手守備を崩せる司令塔を求めていたのなら、レヴァークーゼンへ向かうよりも、 ロンドンでスカウト活動を行う 方がよかったかもしれない。

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キングがイングランド代表に招集

17歳でフラムのトップチームデビューを果たしたキングの 評価は以前から高まり続けている 。直近のイングランドA代表にも招集されたが、 A代表初出場はまだ果たしていない 。

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19歳のキングは、最も注目される有望株とみなされている。ボールを運んで相手を守勢に回らせる力を、プレミアリーグで定期的に披露してきた。期待に応えられていないヴィルツよりも、攻撃で相手に脅威を与える選手に見えるのは確かだ。

10代のキングに大型移籍の期待

欧州大陸のスターとされる選手に大金を費やすより、リヴァプールはクレイヴン・コテージからの引き抜きを検討すべきだったか。元リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドのMFで、freebets.comとの提携で取材に応じたポール・インス氏は、GOALにこう語った。「ジョシュ・キングがフラムでプレーし始めて以来、素晴らしい選手だと思っている。

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「だからこそ、なぜサントスに5000万ポンド、ティーレマンスに3000万ポンドを費やすのか、と言いたくなる。キングに7500万ポンドでオファーを出せばいい。彼らは［カルロス・］バレバに7500万ポンドを費やした。彼は昨年ブライトンでプレーすらしていなかったのに、マン・Uに来て1、2試合に出たら、また負傷した。

「キングのような選手を見れば、『この子は特別な選手になる』と思うはずだ。本当にそうだからね。体はとても細く、華奢だが、強さがある。両足を巧みに使え、適切な位置を取り、ゴールもアシストも記録する。私は彼を本当に高く評価している。

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「下調べをすべきだと思う。今の問題は、多くの監督やリクルート担当者がブンデスリーガやイタリア、フランスのリーグなど、ほかのリーグに目を向けていることだ。

「レヴァークーゼンにいたヴィルツは、非常に優れた選手だった。ただ、それはブンデスリーガでの話だ。本当に上位と言えるのはバイエルン・ミュンヘン、おそらくレヴァークーゼン、ドルトムント、ライプツィヒの4チームくらいだ。そうしたチームなら相手を3－0や4－0で圧倒できるし、選手も世界最高級に見える。そして突然、彼を獲得することになる。

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「彼が悪い選手だと言っているわけではない。オランダ戦で彼を見たが、信じられないようなゴールを決めていた。別格だった。ただ、代表のサッカーは違う。

「彼自身のためにも、リヴァプールでみんなを納得させてほしいと今でも思っている。質の高い選手だと思うが、もっと強くなる必要があるし、ボールを持ったときの判断も速くしなければならない。時には少し弱さが見える。大きな重圧を背負っているが、才能のある選手だ。

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「だがキングを見ると、誰かが下調べをしていないと思ってしまう。フラムのファンは私にこんなことを言ってほしくないだろうが、彼は今すぐユナイテッドでプレーできる。私からすれば、それほど優れた選手ではないか？ 今後どうなるか見てみよう」

キングへの関心は高まる一方

キングには多くのクラブが熱い視線を向けているとされる。いずれ注目度の高い移籍によって西ロンドンを離れるのは時間の問題、というのが大方の見方だ。

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行き先がイングランド北西部になるかはまだ分からない。プレミアリーグ王者の アーセナルも数多い獲得希望クラブの一つ であり、リヴァプールとユナイテッドが長く見過ごしてきた「下調べ」を、ほかのクラブは進めている。