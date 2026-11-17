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ユリアン・ナーゲルスマンが自国開催のEUROでしか本当に実現できなかったことを、ユルゲン・クロップは11月の普通の月曜夜にも実現できる。さらに、ベルリン出身の若者が迎えた感動の瞬間と、数々の目覚ましい活躍の中で埋もれかけた勝者についても触れる。

確かに、 ドイツとオランダの対戦 には、隣国同士のライバル関係と ネーションズリーグのグループ内の状況 から、一定の緊張感があった。競技面だけでなく、それを少し超えた意味でもだ。とはいえ、11月半ばのベルリンで迎えた寒い月曜夜は、まして自国開催ともなればなおさら大きな大会が持つ社会的な影響力とは、もちろん程遠かった。

それでも、熱気が漂っていた。しかも、 ドイツ代表の圧巻の5-0勝利 の後からではない。キックオフ前からだ。オリンピアシュタディオンに漂う高揚感、国歌斉唱、試合への期待。このドイツ代表は、普通の11月の夜でさえ人々を熱狂させられる。そのために自国開催のEUROは必要ない。

「ピッチに出ていくときには、もう一人ひとりが喜んでいた。オレンジ色のシャツを着ていた人は別だけどね。でも、それ以外の全員が本当に僕たちの味方だった」と、ドイツ代表監督のユルゲン・クロップは試合後、ARDで首都の雰囲気を絶賛した。その功績の大部分は彼にある。無理に演出せずとも、人々の感情を動かし、自然な形で距離を縮めているからだ。あるいは、無理にそうしようとしないからこそ、できるのかもしれない。

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前任者のユリアン・ナーゲルスマンが同じようなことを成し遂げるには、先に述べた自国開催大会という格別な舞台が必要だった。率直に言えば、約3年に及んだ彼の時代に熱狂が目に見える形で生まれたのは、ドイツで開催されたEURO 2024の前後だけだった。大会そのものの大きさが、いわば自然に感情をかき立てた。ナーゲルスマンと選手たちはその波に乗り、良い大会を戦って人々を魅了した。

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専門的な手腕に疑いの余地はほとんどないナーゲルスマンの下でも、11月半ばのネーションズリーグの一戦だけでドイツ代表が同じことを実現できただろうか。想像するのは難しい。では、クロップには前任者にない何があるのか。おそらく感覚的な部分で、明確な言葉にするのは難しい。ただ、目に見える点も一つある。ナーゲルスマンには時として欠けていたかもしれない、代表監督という仕事に対する謙虚さを、クロップはごく自然に示している。

Getty Images

それは、監督としてのキャリアが大きく異なる段階にあるからかもしれない。ナーゲルスマンは時として、どんな状況でもチームに必ず解決策を与えようと躍起になり、極端に言えばベンチから試合を勝たせ、自分がいかに優れた監督かを証明しようとしているように見えた（ ウリ・ヘーネスの言葉を思い起こさせる ）。一方のクロップはむしろ一歩引き、こう強調する。方向性を示し、指揮を執るのは自分だが、ピッチ上で答えを出すのは、何よりも選手たちだ。彼らを疑うのではなく、信頼している。

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少なくとも時として、ナーゲルスマンにとって代表監督の職は、キャリアの階段を上る次の一段という意味合いが強すぎたように見えた。対照的にクロップは、最初の記者会見から、もはや誰かに何かを証明する必要も、そのつもりもないという姿勢を示している。「ユルゲン・クロップに、代表チームの後のキャリアはない」とまで強調した。

だからこそ、失敗への恐れから解放されて仕事に取り組める。そしてオランダ相手の勝利後、59歳の指揮官が次のように語っても、素直に信じられる。「私は素晴らしいクラブを3つ率いてきて、そのどれにも自然と一体感を持てた。そこで働くのが大好きだった。そして今は、自分の祖国のために働けるという大きな幸運に恵まれている。これ以上のことがあるだろうか。何もない。まさにそう感じたよ」

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クロップは代表監督という仕事へのより深い謙虚さを表に出し、国全体を巻き込み、味方につけることがいかに重要かを理解している。そして、その考えを伝えるためにも、ずっと親しみやすい形で力を注ぐ。「今は本当に特別な集団だ。そういう言葉はもう何度か聞いただろうけどね。私たちの責任は、それを目に見える形にし、そうあり続けることだ。世界を変えることはできない。でも、前向きな姿を見せることはできる。今日はそれができた。今日ここにいた人は皆、笑顔で家に帰るはずだ」とドイツ代表監督は語った。

立ち入り禁止のピッチでの練習から、憧れの場所での代表初ゴールへ。デリー・シェルハントの夢のような夜

人を率いる上でクロップがナーゲルスマンより優れているのは、選手たちとより多く対話することだ。 それはすでに多くの選手から聞かれている。 ニクラス・フュルクルクも、フロリアン・ヴィルツもそうだ。そして何より、クロップは自分の指示によって選手に能力を疑わせるのではなく、その力を信じられるよう後押しするのがうまい。

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例えばクロップは、 オランダ戦の圧巻の勝利を支えた一人 について、「選手たち自身も、まだ自分に驚いている。デリー・シェルハントも、攻守両面であれほどの代表戦を戦えるとは思っていなかったはずだ」と語った。SCフライブルクの攻撃的選手であるシェルハント自身も、数カ月前には、年末までに代表出場4試合とドイツ代表での1ゴールを経歴に刻むとは、きっと思っていなかっただろう。

「何と言えばいいのか。これ以上ない形になった。本当に信じられないし、ものすごく楽しかった。とにかく最高に幸せだ」と、シェルハントは試合終了直後にARDに語った。41分、レアル・マドリーのDFデンゼル・ダンフリースに向かってドリブルで仕掛けると、思い切ってファーサイドを狙った。鮮やかなシュートがネットを揺らし、ドイツが先制した。

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シェルハントはひざまずき、両腕を空に向けて広げた。明らかに胸を打たれていた。そしてチームメートとの歓喜の輪が解けると、力強くピッチを指さした。「ここは僕のスタジアム、僕の街、僕の居場所だ」と言いたげだった。「かつて親友とオリンピアシュタディオンに座って、こう言ったんです。『いつかここでプレーできなかったら、僕は何かを間違えたことになる』。いつかあのピッチに立たなければならない、という思いがあったんです」と、ベルリン生まれのシェルハントは最近、Sports Illustratedのインタビューで明かしている。

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だが当時、オリンピアシュタディオンで実際にプレーするのは、まだずっと先の話だった。ヘルタ・ベルリンの選手としてでさえそうだったのだから、ドイツ代表としてなど、なおさらだ。「ユースで試合に出られず、見過ごされるのがどんな気持ちか、僕には分かります」と、シェルハントは数日前、ドイツ代表の記者会見で自身の歩みについて語っていた。

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ヘルタは長い間、彼に目を留めなかった。そのため、ベルリンの小さなクラブで存在をアピールしなければならなかった。だが、例えばヴィクトリア・ベルリンでも、U-17ではベンチに座ることがたびたびあり、プロになる夢は一時、ますます遠のいた。それでもシェルハントを一貫して支えたのは、成長しようとする意志だった。クラブでの練習に加え、技術、ドリブル、シュートに磨きをかけた。「テニス・ボルシアやマッカビのピッチで、いつも1対1をしたり、シュートを打ったりしていました。どちらも今でも大好きです」と説明する。

コロナ禍には、当時所属していたテニス・ボルシア、そして後に所属したベルリナーSCで、追加練習の場所を確保するために苦労した。多くのピッチが閉鎖されていたからだ。「毎日フェンスを乗り越えて、ドリブルをし、何度もシュートを打っていました。コロナ禍は誰にとってもつらい時期でしたが、サッカーの面では僕にとても役立ちました」と、かつてSport Bildに語っている。「一方のグラウンドで当局の職員が見回りをしていたら、もう一方に移るだけでした。施設はすぐ隣同士ですから」と、Sports Illustratedでも振り返った。

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それからほどなく、当時17歳だったシェルハントは、U-19での2シーズン目が始まる頃、ついにヘルタに加入した。「あんなに遅い時期でもヘルタに移籍できたことは、僕にとって大きな意味がありました。U-19の2年目に初めてクラブへ加入した選手は、13年か14年ぶりだったんです」と語っている。

ヘルタでトップチームに昇格した後、2025年にフライブルクへ移籍。そしてドイツ代表での最近の活躍を経て、シェルハントはブンデスリーガに定着した選手となっただけでなく、ひとまず代表でもポジションをつかんだ。自身のオリンピアシュタディオンで行われる試合を前に、家族や友人のためにチケットを50枚用意したと明かしていた。

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心躍る90分間の後には、24歳の誕生日を改めて祝った。シェルハントは2点目、あるいは3点目を決めてもおかしくなかったが、2度ポストに阻まれた。それでも見事なプレーを披露し、何度も勇敢にドリブルを仕掛け、ゴールに迫り、オランダの守備陣を忙しくさせた。

「あの2人は本当にうまい。いやはや」と、クロップはシェルハントと、同じく傑出したプレーを見せた反対側のウイング、ブラヤン・グルダを称賛した。「でも、彼らが今日どれだけ働き、どれだけ働かなければならなかったか。それは並大抵のことではない。結局、そういうことがチームを形づくる。ボールを扱える選手はほかにもいる。だが最後に大事なのは、どれだけの情熱と献身を注ぐかだ」。クロップは観客を沸かせた2人の守備面での働きも評価した。

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数々の活躍に隠れかけた、ドイツ代表の大きな勝者

前線にはシェルハントとグルダ。その後ろにはレナルト・カールとサイード・エル・マラという、クロップのシステムで重要なウイングを担う、もう2人の才能がいる。新たな代表監督は、ナーゲルスマンにも引き出せたはずなのに、どういうわけか十分には力を注がなかった可能性を開花させている。レロイ・サネがまだレギュラーだったワールドカップからわずか数カ月。ガラタサライのスターに、中期的に再びドイツ代表で出場機会が巡ってくるとは、もはや到底思えない。

さらに右サイドバックの懸案も、まるでベテランのように見えるフィリップ・トロイによって、あっさり解消された。オランダ戦でも、自身5試合目の代表戦とは思えないほどの安定感を示したのだ。ナーゲルスマン時代にしばしば雑音を生んだ、ヨシュア・キミッヒの適正ポジションを巡る公の議論はどうなったか。もうない。主将は自身に最も適した中盤中央でレギュラーに定着し、今後もそこにとどまるからだ。

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ダブルボランチでキミッヒとコンビを組んだのは、直近の代表戦2試合でもFCバイエルンと同じくアレクサンダル・パヴロヴィッチだった。22歳の彼は、今回の代表活動期間における大きな勝者と言える。ただ、オランダ戦のゴールラッシュでは、グルダ、シェルハント、フロリアン・ヴィルツの目覚ましい活躍の陰に、やや隠れてしまった。

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セルビアでの3-1の勝利と同様、パヴロヴィッチは月曜夜のベルリンでも、ボールを持った際の抜群の落ち着き、賢いパスの選択、縦へのプレーを恐れない姿勢、そしてボールを持たない場面での数多くの重要なランニングで際立った。「あのプレースタイルなら、彼はチームを引っ張る選手でなければならない。常に動き、いつも正確にボールをつなごうとしている」と、ワールドカップ優勝経験者でARDの解説者を務めるバスティアン・シュヴァインシュタイガーはパヴロヴィッチを称賛した。

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さらに、両ボランチが何度も見せた賢いサイドチェンジにも言及した。それによってウイングの選手たちは1対1を仕掛けられた。特に際立ったのが、5-0の最終スコアにつながる攻撃をパヴロヴィッチが始めた場面だ。自陣中央付近でのスローインからボールを受けられる位置に入り、逆サイドの広大なスペースに気づくと、ボールを運んだ。そして右のグルダへ再び展開し、グルダが最終的に得点につながる攻撃を進めた。

クロップもきっと気に入ったであろう場面だ。10月初めのセルビアとのホーム戦を2-0で制した後の記者会見でも、クロップはパヴロヴィッチを特別に褒めていた。「おや、この選手はボールも扱えるんだね。皆さんはもう彼のプレーに慣れているかもしれないけど、私は彼をまだそれほど長く知らないから」

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最近のドルトムントでも好調ながら、 批判的な目も向けられているフェリックス・ヌメチャ との、キミッヒの隣のポジションを巡る争いでは、ひとまずパヴロヴィッチが一歩リードしている。クロップもこれで、理想を言えばクラブでも一緒にプレーする、自身のチームの軸の一部を見つけたようだ。「視野が広く、対人戦にも走力にも優れている」と、シュヴァインシュタイガーはパヴロヴィッチへの賛辞を続け、その重要な役割にも言及した。「私にとって、代表チームで非常に重要な存在だ」