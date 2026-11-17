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ユリアン・ナーゲルスマンが自国開催のEUROでしか実現できなかったことを、ユルゲン・クロップは11月のありふれた月曜夜にも実現できる。ベルリン出身の若者に訪れた胸を打つ瞬間、そして数々の見せ場の中で危うく見過ごされそうになった勝者についても取り上げる。

もちろん、 ドイツとオランダの対戦 には、隣国同士のライバル関係と ネーションズリーグのグループ順位をめぐる状況 から、一定の緊張感があった。競技面でも、それ以外の面でもだ。とはいえ、11月半ばの寒い月曜夜、ベルリンで行われたこの一戦が、大きな大会、それも自国開催の大会が持つ社会的な影響力とは程遠かったことも確かだ。

それでも、熱気が漂っていた。しかも、 ドイツ代表が5-0で圧勝した後 だけではない。キックオフ前からだ。オリンピアシュタディオンの高揚感、国歌斉唱、試合への期待。今のドイツ代表は、ありふれた11月の夜でさえ熱狂を生み出せる。そのために自国開催のEUROは必要ない。

「ピッチへ出ていく時点で、みんな喜んでいた。オレンジ色のシャツを着た人たちは別としてね。でも、それ以外の人たちは本当にみんな我々の味方だった」。ユルゲン・クロップ代表監督は試合後、ARDの取材で首都の雰囲気をこう称賛した。その功績の大部分は彼にある。自然体で人の感情を動かし、自然体で親近感を生み出しているからだ。努力してそうしているわけではない。あるいは、無理にそうしようとしないからこそなのかもしれない。

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前任者のユリアン・ナーゲルスマンが同じようなことを成し遂げるには、自国開催の大会という並外れた特別な舞台が必要だった。率直に言えば、約3年間に及ぶ彼の時代に、熱狂がはっきりと感じられたのはドイツで開催されたEURO2024の前後だけだった。大会そのものの規模の大きさが、おのずと感情を呼び起こした。ナーゲルスマンと選手たちはその波に乗り、良い大会を戦って人々を魅了した。

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指導者としての手腕には本来疑いの余地がないナーゲルスマンの下で、11月半ばのネーションズリーグの一戦だけでもドイツ代表が同じことを成し遂げられただろうか……。想像するのは難しい。では、クロップは前任者より何が優れているのか。おそらく感覚的な部分にあり、明快な言葉にするのは難しい。ただ、一つ目につく点がある。ナーゲルスマンには時として、クロップが自然体で示す、代表監督という仕事への謙虚さが欠けていたのかもしれない。

Getty Images

それは、監督としてのキャリアの段階が二人で大きく異なるためかもしれない。ナーゲルスマンは時に、どんな状況でも選手たちに必ず解決策を示そうと躍起になっているように見えた。極端に言えば、ベンチから試合を勝たせ、自分がいかに天才的な監督かを証明しようとしているかのようだった（ ウリ・ヘーネスの言葉が思い出される ）。一方のクロップはむしろ一歩引き、こう強調する。方向性を示し、指揮を執るのは自分だが、ピッチ上で答えを出すのは、選手を疑うのではなく、何よりもまず選手を信頼しているのだと。

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少なくとも時折そう見えたことだが、ナーゲルスマンにとって代表監督の仕事は、キャリアの階段を上る次の一段という意味合いが強すぎた。一方、クロップは最初の記者会見から、もはや誰かに何かを証明する必要も、その意思もないという姿勢を見せている。「ユルゲン・クロップには代表監督の後のキャリアはない」とまで強調した。

それゆえ、失敗への恐れから解き放たれて仕事に臨める。そしてオランダ代表に勝利した後、59歳の指揮官がこう語った言葉も、素直に受け止められる。「私は素晴らしいクラブを3つ指揮し、そのどれにもすんなりと愛着を持つことができた。そこで働くのが大好きだった。そして今、幸運にも祖国のために働けている。これ以上に素晴らしいことがあるだろうか。ないよ。まさにそういう気持ちだった」

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クロップは代表監督という仕事へのより深い謙虚さを表に出す。国全体を巻き込み、味方につけることの重要性を理解し、その理念を伝えるために、人々にずっと身近な形で力を注いでいる。ドイツ代表監督はこう語った。「今は本当に特別なグループだ。そういう言葉はこれまでにも何度か聞いたと思う。我々の責任は、それを目に見える形にし、見え続けるようにすることだ。我々に世界を変えることはできない。でも、前向きな姿を見せることはできる。今日はそれができた。今日ここに来た人はみんな、笑顔で家に帰るよ」

立ち入り禁止のピッチでの練習から、憧れの場所で代表初ゴールへ。デリー・シェルハントの夢のような夜

選手との接し方でクロップがナーゲルスマンより優れている点は、選手とより多くコミュニケーションを取ることだ。 すでに多くの選手からそうした声が聞かれている。 ニクラス・フュルクルクからフロリアン・ヴィルツまで。そして何より、自分の方針を前に選手たちが能力を疑うようにさせるのではなく、その力を信じられるよう後押しすることに、より長けている。

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例えば、 オランダ戦の圧巻の勝利を支えた一人 について、クロップは「選手たち自身もまだ自分に驚いている。デリー・シェルハントも、攻守両面であんな代表戦ができるとは思っていなかったはずだ」と話した。年末にはドイツ代表での出場が4試合になり、ゴールまで記録しているとは、SCフライブルクのアタッカー自身も数カ月前には思っていなかっただろう。

「何と言えばいいのかな。これ以上ない展開だった。本当に信じられないし、ものすごく楽しかった。ただただ幸せだ」。シェルハントは試合終了直後、ARDにそう語った。41分、レアル・マドリーのDFデンゼル・ダンフリースに向かってドリブルを仕掛け、そのままファーサイドへシュート。見事な一撃がネットを揺らし、ドイツが先制した。

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シェルハントは膝をつき、両腕を空へ向けて広げた。明らかに胸がいっぱいになっていた。祝福するチームメートの輪が解けると、今度は芝生を力強く指さした。ここは自分のスタジアム、自分の街、自分の居場所だ、とでも言うように。「以前、親友とオリンピアシュタディオンに座っていて、こう言ったんだ。『いつかここでプレーできなければ、僕は何かを間違えたことになる』。いつの日か、あの下のピッチに立たなければならないと、ただ感じていた」。ベルリン生まれのシェルハントは最近、Sports Illustratedのインタビューで明かした。

Getty Images

だが当時、オリンピアシュタディオンで実際にプレーすることは、まだかなり遠い話だった。ヘルタ・ベルリンの選手としてでさえそうなのだから、ドイツ代表となればなおさらだ。「ユースで試合に出られないこと、見過ごされることがどんな気持ちか、僕は知っている」。シェルハントは数日前、ドイツ代表の記者会見で自身の歩みについてそう話していた。

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ヘルタは長らく彼に目を留めず、シェルハントはベルリンのより小さなクラブで存在をアピールしなければならなかった。例えばヴィクトリア・ベルリンでも、U-17チームでたびたびベンチに座るだけに終わり、プロになる夢は一時、どんどん遠のいた。それでも彼を常に際立たせていたのは、成長したいという意志だ。クラブでの練習に加え、技術、ドリブル、シュートに磨きをかけた。「テニス・ボルシアとマッカビのピッチで、僕らはいつも1対1をしたり、シュートを打ったりしていた。どちらも今でも大好きだ」と説明する。

コロナ禍には、当時所属していたテニス・ボルシア、そして後に所属したベルリナーSCで、追加の練習場所を確保するために苦労した。多くのピッチが閉鎖されていたからだ。「毎日フェンスを乗り越え、ドリブルをして、何度もシュートを打った。コロナ禍は誰にとっても大変だったけど、サッカーの面では僕にとても役立った」と、かつてSport Bildに話している。「片方のピッチに秩序局の職員が見回りに来たら、もう片方に移った。施設はすぐ隣同士なんだ」とSports Illustratedには語った。

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それから間もなく、当時17歳だったシェルハントは、U-19での2年目のシーズンが始まる頃、ついにヘルタに加わった。「これほど遅い時期にヘルタへ移籍できたことは、僕にとって大きな意味があった。U-19の2年目になって初めてクラブに加わった選手は、13年か14年ぶりで、僕が最初だった」と振り返る。

ヘルタでトップチームに昇格した後、2025年にフライブルクへ移籍した。そして最近のドイツ代表での活躍を経て、シェルハントは今やブンデスリーガで地位を確立した選手であるだけでなく、ひとまず代表でも定位置をつかんだ。自身にとって特別なオリンピアシュタディオンでの試合を前に、家族と友人のためにチケットを50枚用意したと明かしていた。

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心躍る90分の後には、24歳の誕生日を改めて祝った。2点目、さらには3点目を決めてもおかしくなかったが、2度ポストに阻まれた。それでも圧巻のパフォーマンスを披露した。何度も果敢にドリブルを仕掛け、ゴールを脅かし、オランダの最終ラインを手こずらせた。

クロップはシェルハントと、同じく際立った活躍を見せた逆サイドのウイング、ブラヤン・グルダを「二人ともボールを扱える。まったく、すごいよ」と称賛した。「ただ、今日の二人がどれだけ働き、どれだけ働かなければならなかったか。それはものすごいことだ。結局、それがチームを形づくる。ボールを扱える選手はほかにもいる。でも最後に大事なのは、どれだけの情熱と献身を注ぎ込むかだ」と、魅力的なプレーを見せた二人の守備面も高く評価した。

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数々の見せ場の陰で、見過ごされそうになったドイツ代表の大きな勝者

最前線にはシェルハントとグルダ。さらに、その後ろにはレナート・カールとサイード・エル・マラという、クロップのシステムで極めて重要なサイドを担う才能豊かな二人がいる。新たな代表監督は、ナーゲルスマンも引き出せたはずなのに、なぜか十分には力を注がなかった選手たちの可能性を開花させている。レロイ・ザネがまだ先発メンバーだったワールドカップからわずか数カ月。ガラタサライのスターが中期的に再びドイツ代表で出場機会を得るという見通しは、今やはるか遠いものに思える。

さらに、右サイドバックの懸案も突然解消された。フィリップ・トロイはまるでベテランのような落ち着きを見せ、オランダ戦でも、代表5試合目とは思えないほどの安定感を発揮した。ナーゲルスマンの下でたびたび雑音を生んだ、ヨシュア・キミッヒの適正ポジションをめぐる公の議論はどうなったか。もうない。主将は自分に最も適した中盤中央でレギュラーとなり、今後もそこにとどまるからだ。

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ダブルボランチでその隣に立ったのは、FCバイエルンと同じく、直近の代表戦2試合でもアレクサンダル・パブロビッチだった。22歳の彼は、今回の代表活動で大きな勝者になったと感じていい。ただ、オランダ戦のゴールラッシュでは、グルダ、シェルハント、フロリアン・ヴィルツの見せ場に隠れ、やや注目を逃した。

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セルビアでの3-1の試合と同様、パブロビッチは月曜夜のベルリンでも、ボールを持った際の並外れた落ち着き、賢明なパスの判断、縦へのプレーに挑む姿勢、そしてボールを持たない場面での数多くの重要なランニングで強い印象を残した。「彼のプレーぶりを考えれば、私にとって彼はリーダーであるべき選手だ。常に動き、いつも正確にボールをつなごうとする」。ワールドカップ優勝経験者でARDの解説者でもあるバスティアン・シュヴァインシュタイガーは、パブロビッチをそう称賛した。

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さらにシュヴァインシュタイガーは、両ボランチが何度も見せた賢明なサイドチェンジを取り上げた。それによってサイドの選手が1対1の状況に入れたという。この点で際立ったのは、パブロビッチが5-0とするゴールにつながった攻撃を始めた場面だ。自陣半ばでのスローインからボールを受ける位置に入り、反対側に広大なスペースがあると見抜いた。ボールを運んでから右のグルダへ展開し、グルダが最終的に得点につながる攻撃を進めた。

クロップもきっと気に入ったであろう場面だ。10月初め、セルビアにホームで2-0と勝利した後の記者会見でも、クロップはパブロビッチを特別に褒めていた。「おや、彼はボールも扱えるんだね。君たちはあの若者がああいうプレーをすることに、もう慣れているかもしれないけど。私は彼を知ってからまだ長くないんだ」

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キミッヒの隣のポジションをめぐる、最近BVBでも好調ながら 批判的な目も向けられているフェリックス・ヌメチャ との競争では、ひとまずパブロビッチが一歩リードしている。クロップはこれで、理想を言えばクラブでも一緒にプレーしているチームの軸の一部を見つけたようだ。「視野が広く、対人戦にも走力にも強い」とシュヴァインシュタイガーは称賛を続け、その役割の大きさも指摘した。「私にとって、代表チームで極めて重要な存在だ」