ヴァージル・ファン・ダイクがワールドカップの水分補給タイムに苛立つ気持ちについて、ロイ・キーンは完全に理解できるという。ニューヨークから大会を追うアイルランド人アナリストは、前半と後半の折り返しに行われる休憩が試合のペースを損なっていると感じている。

試合は前半と後半の半ばで各1回、計2回中断される。その間、NOSなどの放送局はCMに切り替える。

ファン・ダイクもこの慣習に不満だ。「今日までほぼ全試合を見たが、ドリンクブレイクごとにCMが流れるのは視聴者にとって良くない。本当に暑い日なら休憩は意味があるが、」と語った。 ただ、試合ごとに判断すべきだ」と、日本戦の2－2の引き分け後にミックスゾーンで語った。

「ここはアメリカだ。つまり、一種のタイムアウトのようなものだ。FIFAはそれを『ドリンクブレイク』と呼んでいるが」とキーンは『The Overlap』で語った。

キーンは続ける。「我々がサッカーを愛するのは、そのスピード感があるからだ。何かを見逃すのが怖くて、トイレに行けない。他のスポーツではそうではない。しかし、こうした休憩は試合の流れを断ち切ってしまう。一部のチームが持っていた勢いが、突然消えてしまうのだ。」

「ワールドカップ前は選手を大事にすべきだと言った。彼らはロボットではない。その点は理解している。だが今、テレビでは『タイムアウト』という言葉が飛び交っている」と、1994年米国大会に出場したキーンは懐疑的だ。

ゲイリー・ネヴィルはFIFAに対し、水分補給の休憩を厳しく監視するよう求めている。「代表監督たちはベンチに座ったままであるべきだ。ワールドカップの試合では、戦術ボードまで取り出されたことさえあった。たった2、3分の休憩に過ぎない。FIFAがこれに対してもっと厳しく対処しないのが理解できない。」