ヴィルジル・ファン・ダイクはリヴァプールサポーターの批判に驚いている。「えっ、そんなこと言ってるの？」

ヴァージル・ファン・ダイクは、英メディアに対し、成績不振で不満を募らせるリヴァプールファンが選手たちに「休暇を取り過ぎ」と批判していることについて反論した。

選手たちが「休暇を取りすぎている」という批判だ。ファン・ダイクは「パートタイムのリバプール選手」と揶揄された。マンチェスター・ユナイテッド戦（2-3で敗北）前にはアレクシス・マカリスターがローマでの写真を投稿し、オールド・トラッフォードでの試合に向けた準備が不十分だったとの印象を与えた。

さらに、今季のアルネ・スロット監督の下での練習強度も批判されている。ファン・ダイクは「数日間の休みを楽しんだかって？ 1日の休みのことか？」と反論。マカリストの写真を示されると「これが休暇かどうかは分からない。単なる小旅行だ」と説明した。

1日休みがあれば、家族とどう過ごすかは自分で決められる。もう子供じゃない。 今週は土曜の早朝試合に集中している。昨日はホテルにいて、今日は試合で、家族と離れて2日だ。休暇ではない。

練習量が少なすぎるとするファン意見には「本当ですか？そんなことを？私ももっと休みたいですよ。休みは両刃の剣です。シティはペップの下、3日連続で休んでも好調です」と語った。

「重要なのは適切なバランスを見つけることです。練習が不十分だと批判があることも、その結果が出ないことも理解しています。私自身が最も解決を望んでいます。再び成功したい。チームが安定し、勝ち続け、戦い抜く姿を見たい。任務を完遂したい。今はただ失望しています。」

「どんな仕事でも、一貫性を保つことが最も難しい。それが成功し、結果を出すための最善の方法だ。今シーズンはあと3試合を残し、その後はワールドカップだ。来シーズンは、今シーズンのようなことが繰り返されてはならないと自覚しなければならない。これは許されないことだ」とキャプテンは締めくくった。