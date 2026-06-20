ヴィルジル・ファン・ダイクはうんざりし、チームメイトを擁護した。

オランダ代表がスウェーデンに5-1で圧勝した後、ヴィルジル・ファン・ダイクがフレンキー・デ・ヨングを擁護した。試合後、オランダの主将はここ数日再び批判を受けていたMFを称賛した。ファン・ダイクは、デ・ヨングの価値は過小評価されていると語った。

オランダは土曜のヒューストンでW杯次ラウンドへ大きく前進した。ブロッベイ（2得点）、ガクポ（2得点）、サマーヴィルのゴールでスウェーデンを5－1で下したが、試合後話題になったのは大勝だけでなくデ・ヨングの立場でもあった。

ファン・ダイクは試合開始直後から主導権を握ったチームを称え、「スタートは良かった。それでも難しい試合だった。相手には危険な2トップがいるので、一瞬でも集中を緩めればやられる」と語った。

騒がしい1週間だったが、選手たちは責任を果たした。ロナルド・クーマン監督や代表選手たちの役割にも注目が集まっていたが、ファン・ダイクは「選手たちが多くの責任を引き受けようとしている」とピッチでの答えを示した。

守備についても「危ない場面はあったが、最終的にはしっかり守り切った」と評価した。

この勝利は大会残りの試合への大きな自信になると語りつつ、改善の余地もあると指摘した。「良い場面もあったが、もっと改善できる場面もあった。修正が必要だ」

サマーヴィルとブロッベイの活躍については「2人とも素晴らしい。特にブロッベイは2得点し、チャンスも作っていた」と絶賛した。

続いてファン・ダイクはデ・ヨングの名を挙げた。批判を受けるバルセロナの中盤選手について、キャプテンは「フレンキーを忘れないでほしい。今日ここに立つために全力で努力し、それは簡単ではなかった。多くのことが言われていたが、彼は称賛に値する」と語った。

「フレンキーは世界最高のMFの一人。毎週それを証明しているし、今日も重要だった」と絶賛した。

デ・ヨングもSBS6のインタビューに率直に語った。「多くの人がサッカーの本質を理解していない。試合は見るが、その深さを見抜けていない。それでも構わない。だからこそ、誰もがサッカーについて語れるのだ。それが現実だ」







