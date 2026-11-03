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アストン・ヴィラの主将ジョン・マッギンは、スポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナと対戦する際、相手を大いに苦しめられると自信を示した。ウェスト・ミッドランズのクラブがチャンピオンズリーグでの全勝を維持しようとするなか、マッギンはウナイ・エメリ監督の下で進歩した「ヴィラ2.0」を強調した。

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無敗のアストン・ヴィラ、カタルーニャで欧州の舞台での実力を試す

アストン・ヴィラは火曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節でバルセロナと対戦するため、スポティファイ・カンプ・ノウに乗り込む。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、フェネルバフチェ戦とヴィキング戦を含む3試合で3勝を挙げ、リーグフェーズの順位表で2位につけている。

ヴィラはプレミアリーグでマンチェスター・シティに2-1で勝利し、自信を持ってこの一戦に臨む。

一方、ハンジ・フリック監督率いるホームのバルセロナは、公式戦直近3試合で2敗を喫し、チャンピオンズリーグでは8位につけている。

マッギン、歴史あるスタジアムで幼い頃からの夢をかなえる

試合を前に、ヴィラの主将ジョン・マッギンは、カンプ・ノウでプレーすることで生涯の夢がかなうと認めた。「私は32歳だが、このクラブの歩みのおかげで、9歳、10歳、11歳の頃に大観衆の前でプレーすることを夢見ていたのと同じように、今も夢を見ることができる」とマッギンは語った。

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「ここは非常に歴史あるスタジアムだ。だが、クラブは今、ここでプレーすることを当たり前にし、アストン・ヴィラがイングランドや欧州のトップチームと競い合えるようにしようとしている」

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「プロとして、勝ち点3を獲得できて初めてこの経験を楽しめる」とMFは付け加えた。

チーム第一の姿勢が「ヴィラ2.0」への変貌を支える

マッギンは、夏の新加入選手たちがエメリ監督の戦術に素早く適応したことを称賛し、現在のチームを「ヴィラ2.0」と呼んだ。「監督が就任してからの4年間で築いてきた仕組みが、選手たちに最大限の力を発揮する機会を与えてくれると、彼らは理解している」とマッギンは説明した。

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「彼らにはワールドクラスの選手がいる。素晴らしい能力を持っているだけでなく、私が最も感銘を受けるのは、チームのために働く謙虚さだ」

「過去4年間の私たちの成功は、誰一人としてほかの選手より偉いわけではないということの上に成り立っている。私たちにもバルセロナに脅威を与えられる選手がいる」と強調した。

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エメリ率いるヴィラ、欧州の決勝トーナメント進出へ前進を狙う

ヴィラは、チャンピオンズリーグの順位表でバルセロナにつけている勝ち点3のリードを広げることを目指す。

ウェスト・ミッドランズのクラブは、直近5試合で失点をわずか5に抑えた堅固な守備組織を生かしたいところだ。

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注目の一戦は、火曜夜にバルセロナでキックオフを迎える。