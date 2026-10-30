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元アーセナルのストライカー、イアン・ライト氏は、セネガル人FWニコラス・ジャクソンを放出したチェルシーの判断に疑問を呈した。ジャクソンはプレミアリーグのライバル、アストン・ヴィラへの加入後、好調なスタートを切っている。25歳の同選手は今夏、6500万ポンドでミッドランズ地方のクラブへ完全移籍して以来、11試合で早くも7得点を挙げている。

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エメリ監督の下で躍動するセネガル人ストライカー

今季開幕前にビジャレアル時代の恩師ウナイ・エメリ監督と再会したジャクソンは、ビラ・パークですぐに決定力を取り戻した。今季すでに3試合連続で得点を挙げていたFWは、先週末のプレミアリーグ首位マンチェスター・シティ戦での勝利を決定づける2ゴールを記録した。その好調ぶりを受け、スタンフォード・ブリッジの首脳陣がなぜ国内の直接的なライバルへの移籍を認めたのか、早くも疑問の声が上がっている。

復調したミッドランズのFWを解説者が称賛

セネガル代表FWはウェストロンドンでプレーしていた頃、決定機を逃すことを時折批判されたものの、幅広い動きとフィジカルの強さで、トップリーグの守備陣を常に苦しめていた。ミッドランズでコンスタントに得点するようになった今、ペナルティーエリア内での落ち着きが増したことに、複数の著名な識者が注目している。

25歳の復調について、『The Overlap』で元マンチェスター・ユナイテッドDFのギャリー・ネヴィルは「ニコラス・ジャクソンはプレミアリーグで最も成長した選手だろうか？ 私は以前から、彼はどこかのクラブにとって良い補強になると思っていた。対戦相手には手に負えない選手で、私なら彼と対戦したくない。彼のことは気に入っている」と語った。

同じ番組でネヴィルの見解に同意した元アーセナル、イングランド代表FWのライトも、こう続けた。「彼の活躍は本当にうれしい。

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「チェルシーでの彼を見ていると、確かにチャンスを逃してはいた。でも、それ以外のプレーは……動き出しや、相手DFの背後を狙うプレー、ボールタッチを見れば……得点を少しずつ重ねられるようになれば、うまくいくと分かっていた。

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「何点か決めた今の彼を見ると、自信がついたことがはっきり分かる。ビラで得点を重ね続けることもできるだろう。ここからどうなるかは彼次第だ」

ビラ移籍に先立つバイエルンへの期限付き移籍

チェルシーは2023年にビジャレアルからジャクソンを獲得。スタンフォード・ブリッジでの加入初年度に公式戦で17ゴールを挙げ、その活躍に手応えを得ていた。しかし、2024-25シーズンは得点数が減少し、チェルシーは昨季、同選手をバイエルン・ミュンヘンに期限付きで放出した。

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ドイツ王者は期限付き移籍金として1400万ポンドを支払い、一定の出場試合数を含む特定の成績条件をFWが満たした場合には、5600万ポンドでの買い取り義務が発生することで合意した。だが、ジャクソンは主にイングランド代表主将で、新たにバロンドールを受賞したハリー・ケインの控えを務めたため、条件を満たせず、今夏ウェストロンドンに戻った。スタンフォード・ブリッジにはジョアン・ペドロもおり、先発復帰への道は険しくなっていたことから、チェルシーは最終的に6500万ポンドでのビラへの売却を認めた。

攻撃陣に負傷者、選択肢が限られるチェルシー

ジャクソンのミッドランズでの好調は、チェルシーにとって間の悪い時期と重なった。第一選択のFWペドロが負傷で戦列を離れたからだ。最初の出場6試合で5ゴールを挙げる好スタートを切った後の離脱だった。水曜日にリヴァプールに敗れたカラバオカップのベスト16を含む2試合をすでに欠場しており、土曜日にホームで行われる不振のユナイテッドとの一戦にも出場できない。一方、ジャクソンはビラで得点を重ね続けることを目指す。