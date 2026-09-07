ヴィム・キーフト、アヤックス退団後に選手が完全開花したと見る

ヴィム・キーフトは月曜日配信のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ワウト・ウェグホルストを目立って高く評価した。アヤックスからFCトゥウェンテに移って以降、このFWの肩の荷が下りたと見ている。

キーフトは日曜日、FCフローニンゲン戦でウェグホルストが見事な形でゴールを決め、最終的にFCトゥウェンテがオランダ北部の地で勝ち点1を手にした姿を見た。「彼はものすごく良かった」と、翌日にそう結論づけている。

「ワウト・ウェグホルストを見る目は、やっぱり変わってくる」と、キーフトは話題のトゥッカーズのストライカーについて続けた。「彼をアヤックスに置いたら、見え方は違う。そしてアヤックスがここ5年ひどい状態なのは、失礼ながらみんな分かっている。あそこのストライカーは、ほとんどファン・バステン並みに良くなければならない。でも実際には、そんな選手はいない」

「それでウェグホルストがボールを収める場面を見る。あのぎこちない感じもね。でも今はトゥウェンテでプレーしているし、見方がまったく違う。あそこでは彼のほうがずっとしっくりきている」と、エンスヘデ加入後のウェグホルストは生き生きしているようだ。「それにもちろん、毎試合のように交代させられないのも違う。アヤックスではいつもそうだっただろう？ またドルベアがいて、またあいつだこいつだとなっていた」

「だから、彼はあそこで本当に居心地がいいんだ。ああいうサッカー選手はどこでも同じだよ。みんな『なんて変わったやつなんだ』と思う。でも、たまに1点決めればね。それに、ロッカールームに少し変わったやつが1人いるのって楽しいことじゃないか？ 毎日それじゃ面白いだろう？」と、キーフトはポッドキャストの共演者たちに問いかけた。

ウェグホルストはFCフローニンゲン戦で前半終了間際に得点。FCトゥウェンテに対して早い時間のビハインドを追いついていた相手に対し、ゴールを決めた。見応えある一戦の末、両チームは2-2の引き分けに終わった。

トゥウェンテは水曜日にテルスターをホームに迎える。テルスターはSCカンビュール戦で土壇場に追いつき、勝ち点1を手にしていた。その3日後には、出足の悪いADOデン・ハーグがフロルシュ・フェステに乗り込んでくる。