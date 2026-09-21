ヴィム・キーフトは、NECの欧州での戦い方がまったく理解できないという。本人はZiggo SportのRondoでそう語った。ユヴェントス戦ではディック・シュロイダー率いるチームがいつものように主に前へ出ていったが、その結果として最終ラインの背後には大きなスペースが生まれていた。

試合は痛恨の0-5敗戦に終わり、その後シュロイダーは自らの戦い方について問いただされた。しかし指揮官は、自身の決断にまったく後悔はないと述べた。

Rondoで司会のヴァイツェ・ファン・デル・ホートは、ナイメーヘンのチームは少なくともトリノで「NECらしく」戦ったと指摘したが、キーフトはそれをまったく受け入れない。「それについて意見を言ってもいいか？」と口を挟んだ。

「その後、ディック・シュロイダーがノア・ファーレとのインタビューでこう言っているのを見た。『じゃあ、私はどうすればいいんだ？ 11人全員で自陣ペナルティーエリアに引きこもれというのか？』とね。いや、たまにはそれでいいじゃないか？」とキーフトは持論を述べた。

「相手は非常に強い。しかも負傷者が多く、失ったクオリティーも大きい。そんな状況で、このやり方なら最初から勝てない試合に入っているようなものじゃないか？」

「たまには別のやり方で戦ってもいいはずだ」とキーフトは疑問を投げかけた。「ああした状況でその方がいいのなら……。本当にナイーブだと思う。残念でもある。実際に勝ち点を失うことになる。違うやり方なら結果が出ていたと言っているわけではないが、少なくとも可能性はもっとあったはずだ。」

NECは代表ウィーク明け、ヨーロッパリーグで雪辱を期すことになる。10月15日にはレフスキ・ソフィアがデ・ホッフェルトに乗り込んでくる。