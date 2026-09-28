ヴィム・キーフトはユルゲン・クロップをあまり評価していないようだ。月曜日放送のZiggo Sportの『Rondo』で、そのことが明らかになった。解説者のキーフトは、先週木曜日のオランダ対ドイツ戦で見せたドイツ代表監督の大げさな振る舞いにいら立っていた。

「だんだん道化師みたいになってきているんじゃないか？」と、驚いた様子のキーフトはトークショーで切り出した。「選手たちも少し怖がっている。『また来たぞ』って思っているはずだ。僕には全部少しやりすぎに映る」

司会のワイツェ・ファン・デル・ホートは、クロップがタッチライン際で見せる振る舞いは作りものなのかをキーフトに尋ねた。「そうだよ。22人を抱きしめに行きたいなんて思うかい？ 僕はそんなのは全部必要ないと思うけどね」と、キーフトはドイツ代表指揮官について非常に断定的に語った。

「それだけで彼を片づけるのは意地悪だよ。なぜなら、クロップは大きなことを成し遂げてきたからだ。でも、全部芝居なんだよ。しかも、あのシャビはその正反対だ。気取ったところがない。クロップは度を越している」と、批判的なキーフトは嘆いた。

ルート・フリットも話に加わった。「それは少しオランダ人的でもあるんだよ。普通にしていればいい、という感覚だ。激しく振る舞うほかの監督を見れば、『彼には情熱がある』と言われる。どこで言うか次第なんだ」

クロップの代表監督としての船出は期待外れのものとなっている。ドイツはオランダ戦で土壇場に勝ち点2を失い（1-1）、さらにギリシャに屈辱的な0-1の敗戦を喫した。

バスティアン・シュバインシュタイガーらもドイツ代表を不安視している。2014年ワールドカップ優勝メンバーは、現在の世代は過去の成功したチームよりはるかに劣ると評している。