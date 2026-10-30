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バイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクス氏は、ヴァンサン・コンパニ監督が回復を続ける中、土曜日に行われるドルトムントとの「デア・クラシカー」に向けて、自身が重点を置く点を明かした。また、テクニカルスタッフにはコンパニ監督とサッカーの話をしないよう厳しく指示されていると認めた。

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ダンクスがバイエルンを指揮、首位攻防のクラシカーへ

バイエルン・ミュンヘンは土曜日、アリアンツ・アレーナでボルシア・ドルトムントを迎え撃つ。チームを指揮するのはアシスタントコーチのアーロン・ダンクスだ。ヴィンセント・コンパニ監督が金曜日に練習場で倒れたことを受け、ダンクスが指揮を引き継いだ。共同コーチであるダンクスは、数週間にわたり暫定的にチームを率いる。

バイエルンは勝ち点17で2位ドルトムントと並び、ブンデスリーガの首位に立っている。

ダンクスは指揮を執った初戦で、バイエルンをフライブルクとのアウェー戦での3－1の勝利に導いた。

回復中のコンパニ監督とサッカーについて話すことを禁じられたスタッフ

試合前の記者会見で、ダンクスはコンパニ監督の回復を助けるため、コーチングスタッフが意図的に同監督を戦術面の準備から遠ざけていると明かした。「彼とはサッカーについて話さない。その点について明確な指示を受けている」とダンクスは説明した。

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「彼には回復し、家族と過ごす時間が必要だ。復帰したときに完全な状態で仕事に戻れるよう、今は関わってもらっていない」

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「最近の過密日程を考えると、この状況についてじっくり考える時間はあまりない……。ビニーがいなくて寂しいし、戻ってきてほしいと思っている。ただ、今は彼に代わって責任を担っている」と付け加えた。

エベルとダンクスが指導体制と戦術的な方向性を語る

スポーツ担当役員のマックス・エベルは、困難な時期にスタッフが結束していることへの感謝を示した。「私たちには、見事な形で協力し合うコーチングチームがいる。アーロンとチームがいてくれることに、本当に感謝している」とエベルは語った。

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ダンクスは、指導スタイルに違いはあっても、チームの根幹にあるビジョンは変わらないと強調した。「ヴィンセントはいつも、僕たちに『小さなビニー』になってほしくないと言っていた。僕たちはそれぞれ違い、異なる強みを持っている」

「練習のやり方はほとんど変わっていないし、今もピッチで楽しんでいる」とダンクスは話した。

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ドルトムントとの大一番に向けて勢いをつけるバイエルン

マヌエル・ノイアー、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、アレクサンダル・パブロヴィッチを欠くものの、バイエルンは首位で明確なリードを築くことを目指してこの一戦に臨む。

チーム練習に復帰したヨシュア・キミッヒについては、試合直前に出場可能かどうかを判断する。

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ダンクスは、バイエルンがホームでの無敗を伸ばそうとする中、戦術を大幅に変更することはないと明言した。