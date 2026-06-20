ヴィニシウス：「最高の時期を過ごしている」…ラフィーニャは大変な苦労をした

ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールは、2026年W杯グループステージ第2戦でハイチに勝利した後、負傷したチームメイトのラフィーニャの怪我が軽微であることを願った。

この試合で1得点1アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

スペイン紙「アス」の取材には「怪我はいつだって辛い。でもラファはチームにとってとても大事な選手で、今シーズンも怪我に悩まされてきた。軽傷で済み、大会最後まで一緒に戦えることを願っている」と語った。

それでもチームはさらに安心感を得た。

3得点での勝利は成長への自信となり、次戦への落ち着きをもたらす」 初戦のピッチとは違い、今日はリラックスしてプレーできた。質の高いピッチがいつものスタイルを引き出し、このレベルを維持し続けたい。」

また、チーム内の士気については「自分たちのサッカーを貫けたので、この試合は重要だった。中盤を厚くして落ち着きと優位性を得られ、多くのチャンスから得点できた。さらに成長し、良い試合を続けたい」と語った。

ネイマールは私のロールモデル

ネイマールはチームにとって重要な選手で、次の試合までに間に合うことを願っている。彼の回復は喜ばしく、彼がいてくれるだけでチームは強くなる。彼は私のロールモデルで、いつも支えてくれる。 次の試合で戻り、大会を通じてチームを助けてくれることを願っている」

また、ヴィニシウスはカルロ・アンチェロッティ監督の戦術判断を信頼していると語った。 「監督は相手の布陣に合わせて最適なスタメンと戦術を選ぶでしょう。ハイチ戦では相手が3バックだったため、その戦略は正しく、生まれたスペースをうまく活用できました」

「ベストな布陣ではない」

代表チームの布陣については「これがベストだとは思わないが、現状では最善の戦い方だ。我々はスピードがあり、相手の守備ラインを突破できる選手が多い」と語った。

自身の状態については「フィジカルも技術もメンタルも最高の状態だ。万全のコンディションでこの大会に出場することをずっと夢見てきた。得点を挙げ、チャンスを作り、良いプレーをすることは、次の試合への自信になる」と語った。 まだ成長の余地はあるので、さらに高いレベルを目指します。チームとともに成長し、ブラジルを頂点へ導きたいです」

試合開催地フィラデルフィアについては「とても居心地の良い街だ。以前レアル・マドリードでクラブワールドカップを戦った際も、今回も、得点を挙げてアシストもできた。また戻ってきたい」と語った。