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ヴィニシウス・ジュニオールがついに待ち望んでいた夜を迎えた。PSV戦でゴールを決め、チームメイトから格別のサポートを受けると、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーのサポーターに謝罪。試合終了後にはキリアン・エンバペから特別な計らいを受けた。

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このブラジル人選手には、こうした瞬間が必要だった。ここ数カ月は批判や実力を疑う声にさらされ、一部のレアル・マドリーのサポーターからはブーイングも浴びる苦しい日々が続いていたからだ。

ゴールが決まると、ヴィニシウスは一人で喜びを表現したわけではなかった。チームメイト全員が彼を取り囲んで抱きしめたのだ。その光景は、このブラジル人選手のベストな姿を取り戻し、再び決定的な働きを見せるために必要な信頼とサポートを改めて与えたいというチームの思いを映し出していた。

ヴィニシウスはここ最近、レアル・マドリーを代表するスターの一人から、サンティアゴ・ベルナベウで絶えずプレッシャーにさらされる選手へと立場を変えていた。ミスの一つひとつがスタンドの怒りを増幅させ、毎試合が新たな試練となっていた。

ゴールを祝った後、ヴィニシウスはベルナベウのスタンドへ向かい、両手を挙げてサポーターに許しを請うた。最近のサポーターとの関係が微妙なものになっていることを自覚している表れだが、このゴールは両者の関係における新たな始まりとなるかもしれない。

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だが、最も力強い支援のメッセージは試合終了の笛の後に届いた。この試合のMVPに選ばれたキリアン・エンバペがヴィニシウスを待ち構え、自らが受け取ったトロフィーを彼に手渡したと、スペイン紙『マルカ』が報じている。

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フランス人FWは輝きを放った夜の主役の座をヴィニシウスと分かち合いたかったようだ。2人は揃ってトロフィーを掲げ、最後は抱擁を交わした。レアル・マドリーでの地位と自信を取り戻そうとしているヴィニシウスへの、明確な支援のメッセージが込められた振る舞いだった。

レアル・マドリー、見事な5ゴール

レアル・マドリーは現地時間火曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でオランダのPSVをホームに迎え、1点のビハインドを跳ね返して5-1の大勝を収めた。

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PSVは32分、主将イヴァン・ブリジッチのゴールで先制したが、レアル・マドリーは50分、同じく主将のフェデ・バルベルデが決めて同点に追いついた。

60分にはジュード・ベリンガムが2点目を挙げ、レアル・マドリーがこの試合で初めてリードを奪う。さらに64分にはキリアン・エンバペが3点目を決めてリードを広げた。チームはわずか15分足らずで3ゴールを挙げたことになる。

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エンバペは84分に4点目を記録し、87分にはヴィニシウス・ジュニオールが5点目を決めた。

レアル・マドリーは5試合で勝ち点15と全勝を維持し、チャンピオンズリーグの順位表で単独首位に立った。一方のPSVは勝ち点4のまま28位にとどまっている。

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レアル・マドリーは全公式戦での連勝を続けており、9月20日のダービーでアトレティコ・マドリーに敗れて以降、リーグ戦6勝、チャンピオンズリーグ4勝の計10勝目を挙げた。