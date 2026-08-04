ブラジル人スター、ヴィニシウス・ジュニオールの将来が、レアル・マドリードの移籍市場における方針を決定づける最大の要因となっている。特に、コートジボワール人選手ヤン・ディオマンデの獲得交渉に関して顕著だ。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、2027年に満了するヴィニシウスの契約延長に関する決断が、レアル・マドリードがドイツのライプツィヒに所属するコートジボワール人スター、ヤン・ディオマンデの獲得を進めるかどうかを直接的に左右するという。この移籍は数日前まで確定的と見られていたが、ドイツのクラブが当初の提示額を引き上げたことで難航している。

レアル・マドリードはヴィニシウスをめぐって2つのシナリオに直面している。1つ目は、ブラジル人選手との交渉が決裂し、クラブが提示した契約延長のオファーを本人が拒否するケースだ。この場合、白い巨人の首脳陣は、1年後に無償で失うことを避けるため、多額の売却益を得ようと即座に夏の移籍市場に彼を放出することになる。

パリの影が白い巨人を追う

ヴィニシウスがフランスのパリ・サンジェルマンへ移籍する可能性は、レアル・マドリード首脳陣にとって真の悪夢を意味する。スペインのクラブ関係者は、パリのクラブがキリアン・エムバペの移籍への報復として、2027年にブラジル人スターを無償で獲得し、好条件の契約と巨額の契約金を提示することを恐れている。

一方で2つ目のシナリオは、ヴィニシウスの契約延長について両者が最終合意に達することを前提とする。この場合、レアル・マドリードはディオマンデの獲得を見送る可能性がある。特にライプツィヒからの高額な要求を考えると、クラブの財政に大きな負担をかけかねないためだ。

このシナリオは、レアル・マドリードが極めて短期間に約2億ユーロを支出しなければならないことを意味する。この額は、ライプツィヒからのディオマンデの獲得と、マンチェスター・シティからのロドリ・エルナンデスの獲得に分散されるもので、後者の移籍金は約6000万から7000万ユーロと見積もられており、成立は時間の問題と見られている。

カマヴィンガとブラヒム・ディアスが放出リストに

その一方で、レアル・マドリードは夏の補強資金を賄い、必要な財政バランスを実現するために、複数の選手を売却せざるを得ない状況にある。ゴンサロの退団とマスタントゥオーノの近づく退団を受け、フランス人のエドゥアルド・カマヴィンガが放出候補リストの筆頭に挙がっている。

カマヴィンガは、その高い市場価値と、複数のヨーロッパの強豪クラブが獲得に関心を示していることから、移籍を円滑に進めてクラブに多額の収益をもたらすうえで最適な選択肢と見なされている。

また、モロッコ代表としてプレーするスペイン人国際的選手ブラヒム・ディアスも放出リストに含まれる可能性がある。特に、マンチェスター・シティからポルトガル人のベルナルド・シウバが加入し、コーチ陣の信頼を得ているトルコ人のアルダ・ギュレルが在籍していることが背景にある。