ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリーがASローマ戦で3-4の勝利を収めた後、ラ・リーガで科された4試合の出場停止処分について語った。ブラジル人FWは、処分が伝えられた時期などに不満を示している。「スタジアムで初めて知らされた」

ヴィニシウスはここまで本来の力を発揮できていないが、先週末のビジャレアル戦（1-0で勝利）では得点を決めたと思った。しかし、VARによる確認の結果、ゴールが取り消されただけでなく、その直前に相手選手ナタン・サリバの髪を引っ張っていたとして、一発退場となった。

ヴィニシウスは信じられない様子で、主審に詰め寄ろうとした。アントニオ・リュディガーが、怒るチームメートから主審を守った。水曜日、ヴィニシウスにはサリバの髪を引っ張った行為で2試合、怒りを爆発させたことでさらに2試合の出場停止処分が科された。これにより、エル・クラシコなどを欠場する。

「処分が下されたタイミングは悪かったと思う」と、ヴィニシウスはローマ戦での勝利後に語った。「処分を科す時間は一日中あったのに、僕が知ったのはスタジアムに着いてからだった。新しいルールなんだ。ラ・リーガの担当者はいつも新しいことを説明しに来るけど、今回は来なかった」

「僕はほかの選手に暴力的な行為をしたことはない。僕自身はよく倒されるけど、イエローカードが出ればいつもそれで十分だと思っている」とヴィニは語り、ローマ戦での自身のプレーにも厳しい評価を下した。ジョゼ・モウリーニョ監督はハーフタイム後、怒るブラジル人FWを下げ、同胞のエンドリッキを投入。エンドリッキはスタディオ・オリンピコでの一戦で、際立った活躍を見せた選手の一人となった。

「交代後に腹が立ったのは当然だ。いつもベストの状態でチームを助けたいからね。選手交代でチームは変わった。エンドリッキが流れを変え、最も良いプレーをした。そしてカルロス（エスピ、編集部注）は数分間の出場だったけど、ゴールを決めた」

「ベストのプレーができなかった自分に腹が立っている。結局、ヴィニはいつも戻ってくる。今回もそうなると確信している」。このウインガーは、自身に絶えずブーイングを浴びせ、批判するレアル・マドリーのファンについても語った。「ブーイングが助けにならないのは確かだけど、観客はチケット代を払っている」

「ファンが後押ししてくれれば、僕たちはもっと良いプレーができる。そうすればベリンガムも、エンバペも、僕も、もっと良いプレーができる……。僕はここに長くいるし、キャプテンの一人でもあるから、ブーイングしやすいんだと思う」

最後に、ヴィニシウスはレアル・マドリーのファンに約束した。「僕は戻ってくる。若手としてここに来たとき、多くの人に笑われたけど、最終的にはレアル・マドリーで100ゴール以上を決めた」。26歳の南米出身選手は、ここまでレアル・マドリーで385試合に出場し、129ゴール、103アシストを記録している。



