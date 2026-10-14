ヴィニシウス・ジュニオールが、先週末のビジャレアル戦（1-0で勝利）で受けたレッドカードにより、4試合の出場停止処分を科された。これにより、10月25日のFCバルセロナとのエル・クラシコなどを欠場する。ただ、レアル・マドリーは異議を申し立てる方針だ。『The Athletic』やファブリツィオ・ロマーノらが報じている。

ブラジル人FWは先週土曜日の試合で一発退場となった。自ら2-0とするゴールを決めたかに見えた直後のことだった。

しかしVARは、ゴールに至る過程でヴィニシウスが相手選手ネイサン・サリバの髪を引っ張っていたことを確認。得点は取り消され、ヴィニシウスにはレッドカードが提示された。

ヴィニシウスは信じられないという様子で、主審につかみかかろうとした。しかし、アントニオ・リュディガーが怒りをあらわにするチームメイトから主審を守った。

そして今回、ヴィニシウスに4試合の出場停止処分が下された。相手選手の髪を引っ張った行為で2試合、主審に対する怒りの爆発で2試合の処分となった。

試合後、ジョゼ・モウリーニョ監督は報道陣への対応を拒否した。ポルトガル人指揮官は判定に激怒しており、発言によって自らが問題を抱えることを恐れていた。

この処分により、ヴィニシウスはセビージャ（10月18日）、バルセロナ（10月25日）、ラシン・サンタンデール（11月1日）、バレンシア（11月7日）とのリーグ戦を欠場する。一方、その間のチャンピオンズリーグでは通常どおり出場できる。