ヴィニシウス・ジュニオールが、ピッチ外で新たな打撃を受けた。「トランスファーマルクト」における選手評価の最新更新によると、彼の市場価値は1億3000万ユーロに下落し、世界で最も価値の高い選手ランキングで10位に位置することになった。一方で、新たなチームメートであるディオマンデは目覚ましい上昇を続けており、ブラジル人スターの価値を上回る水準に迫っている。

「トランスファーマルクト」の最新ランキングによれば、ヴィニシウスの価値は1億4000万ユーロから1億3000万ユーロへと下落した。2024年から2025年の間に2億ユーロのピークに達した後、ここ最近の期間に下降基調へと入ったものだ。

この下落は、今季のヴィニシウスの振るわない出だしと時を同じくしており、ラミン・ヤマルとアーリング・ハーランド（いずれも市場価値2億2000万ユーロ）が占めるランキング首位からさらに引き離される形となった。キリアン・エムバペは2億ユーロで3位に位置している。

マイケル・オリーズが1億8000万ユーロで4位、続いてジュード・ベリンガムが1億6000万ユーロ、次いでペドリが1億5000万ユーロとなっている。ジョアン・ネヴェス、フビチャ・クヴァラツヘリア、ヴィティーニャはそれぞれ1億4000万ユーロで、その後にヴィニシウスが10位として続く。

この下落はヴィニシウスが首位から遠ざかることにとどまらない。この夏にレアル・マドリードへ加入したコートジボワール出身のディオマンデの市場価値が、最新の更新で9000万ユーロから1億2000万ユーロへと跳ね上がったことで、トップ10内の座を失う恐れすら出てきている。

わずか1000万ユーロの差で、ディオマンデはブラジル人のチームメートに並ぶまであと一歩のところに迫った。直近の更新における価値の大幅な上昇は、現在の曲線が続けばヴィニシウスを追い抜く可能性を示している。