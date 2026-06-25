レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールは、木曜未明に行われた2026年W杯グループステージ第3戦のスコットランド戦で2得点を挙げ、ブラジル代表を3－0の勝利に導いた。この結果、ブラジルは7ポイントでグループ1位通過を決めた。試合後、彼はカルロ・アンチェロッティ監督との賭けについて語った。

ヴィニシウスは2得点を挙げ、ブラジルはスコットランドを3－0で下した。勝ち点7でグループ首位をキープし、モロッコとは得失点差のみ。

大会通算4得点目（モロッコ、ハイチ戦で各1得点、スコットランド戦で2得点）とし、チームを牽引している。

MOMに選ばれたヴィニシウスは試合後、「モロッコと引き分けた後、選手たちは成長のために大会の要求を理解し、攻守のタイミングと試合の流れに対応する方法を話し合った」と語った。

さらにスペイン紙『AS』によると、彼は「今日は最高の試合だった。アンチェロッティ監督の下、チームはさらに成長し続けなければならない。ノックアウトステージは大会で最も重要な段階だからだ」と語った。

スコットランド戦ではVARでゴールを取り消されたが、彼はこう語った。 「ゴールが取り消されて残念だった。決まっていればハットトリックだった。代表で3得点は初めてだったが、最も大切なのは勝利とチームの成長だ。次のステージは運命を左右する。選手たちはさらに成長し、ブラジルを頂点へ導く必要がある」

また、レアル・マドリード時代の監督アンチェロッティとの約束について「ヘディングで得点したらプレゼントをもらうはず。待っている」と明かした。

スコットランド戦の2点目はブルーノ・ジマンスのクロスを頭で合わせたヘディングシュートだった。



