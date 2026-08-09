イギリスの大衆紙『The Sun』によると、アーセナルがインテルのピオ・エスポジトに関心を示しているという。

数日前にオーストラリア・パースで行われたイタリア勢と同じ街のライバルであるミランとのテストマッチには、アーセナルの複数のスカウトが現地入りし、21歳のセンターフォワードをより詳細にチェックしたようだ。

報道によれば、ロンドン勢は攻撃の中央で層の厚さと多様性を高めたい考えで、現在このポジションで起用できるのは代表選手カイ・ハフェルツとヴィクトル・ギェケレシュの2人のみ。身長1.91メートルのエスポジトは、そこに新たなタイプをもたらす存在となる。

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インテル、ピオ・エスポジトに巨額移籍金を要求か

もっとも、ミラノ勢の要求額はかなり高額とみられている。ネラッズーリは将来有望な若手ストライカーを極めて手放したがっておらず、関心を持つクラブは交渉のテーブルに着く前に約8500万ユーロを提示する必要があるようだ。

インテルがこの移籍金にこだわっているのは、アーセナルがビニシウス・ジュニオールに最大1億5000万ユーロを支払う用意があったとされるためだという。周知の通り、このブラジル人はガナーズのオファーを断り、代わりにレアル・マドリーと新契約を結んだ。

ロンドン勢に加え、マンチェスター・ユナイテッドもエスポジトに関心を示しているとされるが、『The Sun』は21歳の獲得レースでアーセナルが明確にポールポジションにいると強調している。

エスポジティオは昨季、ネラッズーリで公式戦48試合に出場し、10得点6アシストを記録した。ドームシュタットのクラブとの契約は2030年までとなっている。