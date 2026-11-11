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バイエルン・ミュンヘンが、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアンニの獲得に関心を示しているという。ポルトガル人ジャーナリストのペドロ・ソウザ氏が報じた。

ソウザ氏は番組『Record na Hora』で、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンが、20歳の攻撃的選手に目を向けているクラブの一つだと明かした。パリ・サンジェルマンも関心を寄せているとされ、近くベンフィカにオファーを提示する意向だという。

プレスティアンニは2024年1月から、ポルトガルリーグを38度制したベンフィカでプレーしている。同クラブとの契約は2029年6月30日まで残っており、他クラブが容易に獲得できる金額にはならないだろう。ソウザ氏は、移籍が実現すれば、ウイングのプレスティアンニがベンフィカに最大1億ユーロをもたらす可能性があるとみている。

アルゼンチン人のプレスティアンニは、若くしてベンフィカの不動のレギュラーとなっている。昨年は目立った数字を残せなかったものの、今季はここまで公式戦20試合で、12ゴール、6アシストの計18得点に関与している。

Getty Images

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バイエルン・ミュンヘンの補強条件に合うか？ ジャンルカ・プレスティアンニ

しかし、プレスティアンニが注目を集めたのは、その好パフォーマンスだけではない。2月に行われたベンフィカとレアル・マドリーのチャンピオンズリーグの試合で、相手選手のヴィニシウス・ジュニオールに対し、口元を手で覆って人種差別的な言葉を浴びせたとされる。これを受けてUEFAは6試合の出場停止処分を科し、うち3試合は執行猶予付きとなった。

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また、FIFAは2026年のワールドカップで、口元を手で覆ってコミュニケーションを取ろうとした選手を、レッドカードで即座に退場とするルールを導入した。このルールが初めて適用されたのはパラグアイ対トルコのグループリーグの試合で、選手たちが入り乱れる騒ぎの後、VARによる確認を経てパラグアイのミゲル・アルミロンにレッドカードが提示された。

プレスティアンニは、理論上はバイエルンの補強条件に合う。バイエルンは現在負傷しているルイス・ディアスの負担をいくらか軽減できる新たなウイングを、今も探しているからだ。

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ただし、バイエルンがそのために数千万ユーロ台後半の大金を投じるかどうかは、大いに疑わしい。むしろクラブが探しているのは、コロンビア人のディアスに代わる、長期的に起用できる手頃な選択肢だ。