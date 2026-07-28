アーセナルがFWヴィニシウス・ジュニオールに破格のオファーを提示しようとしているとされる中、レアル・マドリーが対抗策に動いたようだ。

Skyによると、レアルはこのブラジル代表とその代理人に対し、対抗オファーを提示したという。明確な狙いは、2027年に満了するヴィニシウスの契約を延長することだ。





レアルはアーセナルからの関心を把握しており、今回の最新オファーによってついにヴィニシウスとの合意にこぎつけたいと考えているという。交渉はすでに1年以上前から続いているが、その間には何度も停滞してきた。当初、ヴィニシウスの要求年俸はレアル首脳陣の見方では明らかに高すぎたようで、チームメートのキリアン・エンバペと少なくとも同等の待遇を望んでいたとみられている。

その後、ヴィニシウスはどこかの時点で譲歩し、当初の年俸要求を取り下げたとされる。そのため、Skyは春の時点で契約延長合意が近いと報じていた。ただ、数カ月が経過した今もなお、それは実現していない。

アーセナル、ヴィニシウス・ジュニオールに超高額年俸を提示か

アーセナルは今、その状況を利用して利益を得ようとしているようだ。少し前にはTelegraphが、イングランド王者がヴィニシウスを破格のオファーで誘っていると報じていた。それによれば、この26歳はロンドンでアーセナルの選手として史上最高額の年俸を受け取ることになるという。The Athleticもまた、グナーズがレアルのスーパースターの1人に関心を寄せていると伝えていた。





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だからこそ、レアルはヴィニシウスの早期決断を強く望んでいる。マドリーとしては、来年にこのブラジル代表を移籍金なしで手放す事態を決して避けたいからだ。もしヴィニシウスが近いうちにベルナベウでの契約延長を拒む決断を下せば、今夏の売却はますます現実味を帯びることになる。

因縁の過去がありながらも…ジョゼ・モウリーニョはヴィニシウス残留を強く望むようだ

注目すべきは、2018年にフラメンゴからマドリーへ加入したヴィニシウスと、レアルの新指揮官ジョゼ・モウリーニョの間には周知の因縁があることだ。2月、モウリーニョが当時率いていたベンフィカとのチャンピオンズリーグの試合で起きたジャンルカ・プレスティアーニとヴィニシウスを巡る人種差別騒動の中で、両者は衝突していた。モウリーニョは試合後、「ああいうゴールを決めたなら、祝福の仕方にも敬意が必要だ」と述べ、ヴィニシウスの1-0の決勝点後の大げさな歓喜を批判。さらに、同選手が繰り返し人種差別的中傷の被害を受けることについても一定の責任があるとの見解を示し、「何かがおかしい。なぜなら、それはどのスタジアムでも起きているからだ。ヴィニシウスがプレーするすべてのスタジアムで何かが起きる。いつだってだ」と語っていた。

ヴィニシウスがこの件を忘れていないのは間違いないだろう。一方で、モウリーニョの考えは非常に明確だという。Telegraphによれば、レアルの新旧指揮官であるモウリーニョは、ブラジル代表の退団を何としても阻止したい考えだ。モウリーニョは長年にわたってレアルの重要な主力の1人であるヴィニシウスを完全に計算に入れているという。昨季のヴィニシウスは、全公式戦53試合で22ゴール14アシストを記録していた。