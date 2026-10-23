FCバルセロナの内情に特に詳しいカデナCOPEの記者ビクトル・ナバーロによると、ヤマルは月曜夜の授賞式に出席するため、親しい関係者とともにプライベートジェットでロンドンへ向かう。一方、バルセロナの公式代表団は別のプライベートジェットで到着するという。

さらに、ヤマルが実際に世界年間最優秀選手に選ばれた場合に備え、すでに祝賀会が手配されているともいう。この話は、2024年にレアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールが授賞式に先立ち、招待客20人を迎える祝賀会を企画し、レアル・マドリーのチームメイトにもそれぞれロレックスを贈ると約束していたとされる一件を思い起こさせる。

ブラジル人選手は授賞式当日に向け、同行者のためにプライベートジェットをチャーターし、高級デザイナーの衣装とホテルの部屋も手配していた。契約する用具メーカーのナイキも、ゴールドをテーマにしたキャンペーンと特別仕様のサッカースパイクを準備していた。

だが結局、物議を醸すブラジル人選手の夢は潰えた。彼ではなくロドリが世界年間最優秀選手に選ばれたのだ。この知らせに憤慨したヴィニシウスとレアル・マドリーの代表団全員は、当時の授賞式を欠席した。この行為は侮辱的だとして、国際的に厳しく批判された。

ケイン、ヤマル、エンバペ：バロンドールを獲得するのは誰か？

ラミン・ヤマルは、フランス・フットボールが毎年授与する伝説的な「黄金のボール」をめぐり、月曜日の有力候補3人のうちの1人だ。最大のライバルはレアル・マドリーのキリアン・エンバペとバイエルンのハリー・ケイン。3人とも、今なお受賞への十分な望みを持っている。

ヤマルには、スペイン代表でのワールドカップ優勝、2026年のバルセロナでの2冠、そして負傷に悩まされながらも昨季バルセロナで残した驚異的な数字（43試合24得点18アシスト）がある。さらに、9月末までに圧巻のシーズンスタートを切った（投票締め切りは9月28日）。

一方、エンバペは夏のワールドカップで、わずか27歳にして大会歴代最多得点者となった。昨季はレアル・マドリーでも個人として驚異的な数字（44試合42得点）を記録したが、タイトルは一つも獲得できなかった。

一方のケインには、あらゆる要素が揃っている。ドイツ最多優勝クラブに所属する33歳のスターFWはキャリア最高の状態にあり、得点を決めるだけでなく、時には低い位置から攻撃を組み立てる役割でも輝いている。2025-26シーズンにはバイエルンで公式戦51試合に出場して61得点を挙げ、さらに7得点をアシストした。バイエルンでは国内2冠を達成したが、国際大会の大きなタイトルには届かなかった。イングランド代表ではワールドカップで3位となり、バイエルンではチャンピオンズリーグ準決勝でPSGに敗れた。

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