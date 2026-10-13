ジ・アスレティックは最近の報道で、レアル・マドリーの歴代コーチングスタッフ数人の言葉を引用した。いずれも２人のスーパースターのうち１人を放出すべきだと主張している。昨季はタイトルを一つも獲得できず、選手同士が激しく衝突する事態にまで至った。レアルが継続的にタイトルを争い、クラブに平穏を取り戻すには、それしかないという。

「ヴィニシウスかエンバペのどちらかが去らない限り、問題は解決しない」。そう語ったのは、近年レアルのコーチングスタッフを務めた匿名の元スタッフだ。別の元スタッフも「構造的な変化が起きなければ、彼らは改善できない」と付け加えた。

さらに、こう続けた。「創造的な才能は豊富にある。だが、８人だけで守備をしていては、長期にわたって成功を収めるのは不可能だ。それに、優れた選手たちが常にプレーのテンポを上げ、同じスペースを狙っていては、攻撃を組み立てるのも非常に難しい」

ヴィニシウス・ジュニオールとエンバペはレアル・マドリーの足かせになるのか？

エンバペもヴィニシウスも、普段は守備への関与を控え、素早いカウンターに備えて前線に残ることを好む。そのため、レアルは多くの場合、数的不利な状態で守っている。昨季のチャンピオンズリーグ準々決勝、バイエルン戦でも、この状況がレアルにとって痛手となった。

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ただし、メディアでの別の主張に反し、自我の強い２人のスーパースターは人間関係の面ではうまくいっているという。クラブに近い関係者は「２人の仲は良い。だが、ピッチ上ではかみ合っていない」と語る。「理解し合えていないとか、憎み合っているとかいうわけではない！」。むしろブラジル人とフランス人は「あらゆる面で互いを比べている。片方が守備をしなければ、もう片方もしない」という。

シャビ・アロンソも、とりわけヴィニシウスの気まぐれに苦しみ、それが失敗の一因となった。ヴィニシウスは昨年のクラシコで交代を告げられると騒動を起こし、監督を罵倒して退団をほのめかした。それ以外でも、レアルのロッカールームはアロンソ支持派と反対派に深く分裂していたという。

わずか半年余りで電撃的な別れを迎えたが、後任のアルバロ・アルベロアの下でも何も変わらなかった。それどころか、シーズン終盤にはフェデ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの間でつかみ合いの争いが起き、バルベルデが頭部外傷で入院を余儀なくされたことが見出しを飾った。

ジョゼ・モウリーニョはヴィニシウスとエンバペを制御できるのか？

レアルは無冠に終わり、その対応の一つとしてジョゼ・モウリーニョを監督に復帰させた。ポルトガル人の名将には、レアルのスターたちの自我を抑えることが期待されている。だが、モウリーニョの下でもヴィニシウスとエンバペはマドリードで騒動を起こしている。

『レキップ 』は最近、マドリードで行われたネーションズリーグ初戦で負傷して以降のエンバペの振る舞いに、不満が生じていると報じた。クラブ内部では、エンバペがクラブの目標よりも個人的な利益を優先しているとの印象が広がっているという。例えば、チームの成功よりバロンドールの受賞を重視しているとみられている。

『レキップ』は、クラブ内部の匿名の関係者の言葉を引用した。「２年以上がたっても、レアルとその周辺がどう機能し、そこでどう振る舞うべきかを、彼はまだ理解していないように感じる」「彼は非常にまずい助言を受けている。イメージの面では、それが彼自身にもクラブにも害を及ぼしている」

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エンバペ、自転車での外出でジョゼ・モウリーニョを憤慨させる

フランス代表選手のエンバペは、トルコに１－０で勝利した試合で左膝関節後方の関節包を過伸展し、それ以来リハビリに取り組んでいた。しかし、その後のいくつかの行動で周囲を驚かせた。

一方ではパリのクラブを訪れた際の姿を撮影され、他方ではモウリーニョの禁止令に公然と背いた。

「残念ながら、サッカー選手は自転車に乗れない。クラブに隠れて乗るとしてもだ。契約は私には関係ない。選手がどれほど真剣に仕事に取り組んでいるかを見ている」。モウリーニョは最近、ポッドキャストでそう説明した。転倒すれば数試合を欠場したり、重傷を負ったりする可能性があるという。「ただの打撲かもしれない。だが、その打撲でベストコンディションになれなくなる」とレアルの監督は続けた。

では、エンバペはどうしたか。スイスで自転車に乗る自身の写真をインスタグラムに投稿した。

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ヴィニシウス・ジュニオール、レアル・マドリーでまたも騒動

その一方で、ヴィニシウスもまた問題のある振る舞いで大きな騒ぎを起こした。先週末のビジャレアル戦では、２－０とするはずだったゴールが正当に取り消された。それだけでなく、VARによって発覚した暴力行為で、ブラジル人選手には一発退場が命じられた。ヴィニシウスは相手選手ネイサン・サリバの髪を明らかに引っ張り、それによって有利な状況を作っていた。

しかし、ヴィニシウスはまったく納得せず、主審を罵倒して詰め寄った。さらに、スタジアム内部へ向かう途中でラ・リーガの職員を突き飛ばしたという。これにより、ブラジル人選手はリーグから少なくとも２試合の出場停止処分を受け、10月25日のクラシコも欠場することになりそうだ。

なお、モウリーニョはビジャレアル戦とヴィニシウスの騒動後、自身の発言によって出場停止処分を受ける事態を避けるため、記者会見を欠席した。『ムンド・デポルティーボ』紙によると、「セビージャ戦とバルサ戦には立ち会いたい」と伝えたという。ヴィニシウスが欠場するのだから、なおさらだ。

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