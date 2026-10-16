ほんの数秒間、すべてが再び好転したかに見えた。スペインの新聞は日曜朝、レアル・マドリーのホセ・モウリーニョ監督がスター選手の一人をうまく刺激したと称賛していたかもしれない。「スペシャル・ワン」は、前日の土曜日に行われたビジャレアルとのリーグ戦で1-0の勝利を収めた際、期待外れのパフォーマンスが続いていたヴィニシウス・ジュニオールを今季初めてベンチに置いていた。

もちろん、その判断には、直近の代表ウィークにブラジル代表として遠征したヴィニシウス・ジュニオールの移動の疲れも関係していた。それでも、背番号7が71分に途中出場から勝負をほぼ決めるかに思われた2点目を挙げたとなれば、格好の見出しになったはずだ。

ジュード・ベリンガムの見事なお膳立てを受け、ヴィニシウスが至近距離から冷静に流し込むと、普段は彼に厳しい目を向けることの多いベルナベウが沸き立った。歓声を浴びた本人は、いかにもレアルらしく、ユニフォームのクラブエンブレムにキス。モウリーニョはベンチから駆け出し、驚くほどの速さで攻撃の名手のもとにたどり着くと、熱く抱きしめた。

ヴィニシウス・ジュニオールのレアル・マドリーでの年俸は？

不振のシーズンスタートを切ったヴィニシウスにとって、救いとなるはずの瞬間だった。7月初め、ブラジル代表として臨んだワールドカップでノルウェーに敗れ、期待外れのベスト16敗退を喫して以来、彼は困難で波乱に満ちた数週間を過ごしていた。マドリードを離れてアーセナルへ向かうという噂は夏の間、長く根強く続いたが、8月初めになってようやく正式に明らかになった。ヴィニシウスはレアルに残り、契約を2032年まで延長。現在の年俸は約2500万ユーロとみられる。

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ただ、約1年半にわたって続いた契約延長をめぐる騒動を快く思わないファンもいる。2026-27シーズンも調子が上がらないブラジル人選手は、もともと賛否が分かれる存在だったが、味方のファンの間でもさらに評価を二分するようになった。そのうえ、私生活でのつらい騒動も重なった。元恋人バージニア・フォンセカとの再度の破局をめぐる憶測が公然と飛び交い、その後、破局が確認された。

それだけでは足りないかのように、ヴィニシウスは奇妙な陰謀論にまで自分の名前が結びつけられることになった。9月末、ブラジルのインターネット掲示板やTikTokでは、レアルのスターがワールドカップ後に謎めいた形で姿を消し、替え玉に入れ替わったと主張する声が上がった。まったく根拠のない主張の材料の一つとなったのは、ヴィニシウスが7月に受けた顎の美容整形手術だ。さらに陰謀論を広めた一部の人々は、9月末のブラジル代表とオーストラリアの親善試合で、26歳の太もものタトゥーに違いを見つけたと主張。ピッチに立っていたのはヴィニシウス本人ではなく替え玉だったのではないかと、荒唐無稽な推測を展開した。

選手本人、レアル、ブラジルサッカー連盟から公式な反応はなかった。それでも、ここ数週間にわたる批判的で、負担となり、奇妙でもある見出しの数々が、ヴィニシウスに何の影響も及ぼさなかったとは考えにくい。ビジャレアル戦でゴールを決めたかに思われた瞬間、そのすべてが突然消え去ったかのようだった。この小さいながらも重要な瞬間が、ヴィニシウスのシーズンの転機になるかもしれない。そう感じられた。

ヴィニシウス・ジュニオール、待っていたのは復活ではなく新たな波乱

だが、その感覚は長く続かなかった。ボールがネットを揺らしてから、ちょうど114秒後、ヴィニシウスは信じられないといった表情で口を大きく開き、突然レッドカードを目にした。重要な2点目の得点者になるどころか、ブラジル代表選手は退場を命じられた。VARが介入したためだ。映像には、ゴールにつながるプレーで相手ゴールへ走り出したヴィニシウスが、進路を塞ごうとした相手選手ナタン・サリバの髪を引っ張る様子が映っていた。イシドロ・ディアス・デ・メラ・エスクデロス主審に、ゴールを取り消してヴィニシウスにレッドカードを提示する以外の選択肢はなかった。

ピッチ上での行為に対して科されたのは2試合の出場停止。さらにヴィニシウスが審判に怒りをぶつけ、ロッカールームへ向かう途中でラ・リーガの職員を脇へ突き飛ばしたため、追加で2試合の出場停止となった。これでヴィニシウスは今後のリーグ戦4試合を欠場し、10月末には宿敵バルセロナとのクラシコもピッチの外から見守ることになる。

レアルの怒りを招いたのは、出場停止の長さだけではない。水曜夜、ASローマとの重要なチャンピオンズリーグの試合を目前に控えた発表のタイミングも問題だった。「彼らは今、まったく恥じることなくやっている。もう隠す気もない。試合の2時間前になって、選手が4試合の出場停止を知るんだ。これが普通だと思うか？」。チームが劇的な4-3の勝利を収めた後、怒り心頭のモウリーニョはそう問いかけた。

「出場停止を伝える時間は一日中あった。それなのに、よりによってスタジアムに到着した時に、ラ・リーガで4試合出場停止になったと知らされた」とヴィニシウス自身も試合後に嘆いた。その試合の自身の出来も、どこか現在の状況を象徴していた。ブラジル人選手のプレーは全体としてさえなかったが、とりわけ悪かったのは、GKティボー・クルトワからのパスをあまりにも軽率にヒールでつなごうとした場面だ。ボールはローマのDFエヴァン・エンディカの足元へ渡り、イタリアのチームに一時的な2-1のリードをもたらす失点のきっかけとなった。

レアル・マドリーのローマ戦勝利で、ヴィニシウス・ジュニオールは不本意な役回りに

それから10分弱が経ち、ローマが3-1とリードしていた頃、モウリーニョはそのためか、かなり不機嫌そうだったヴィニシウスを下げ、代わりに同胞のエンドリッキを投入した。エンドリッキは1ゴール1アシストを記録。レアルがヴィニシウスのいないピッチで逆転し、敵地で勝利を収めるうえで、決定的な役割を果たした選手の一人となった。

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「今、自分がベストの状態でないことは分かっている」。試合後、ヴィニシウスは自らを省みた。今季ここまで公式戦10試合に出場して、得点はわずか1。その1点も、8月26日のレアル・ソシエダ戦での4-1の勝利で挙げたもので、間もなく2カ月前のことになる。そもそも8月末以降に記録した得点関与は、9月中旬のラージョ・バジェカーノ戦での4-1の勝利における1アシストだけだ。

「これより悪い時期も経験してきた。人々に疑われた時も、僕はいつだってこのクラブのために立ち続けてきた」。水曜夜遅く、アタッカーはマイクに向かって語った。ラ・リーガでの長期出場停止により、11月の次の代表ウィークまでに調子を取り戻す機会は、来週のRBライプツィヒ戦と11月初めのAEKアテネとの敵地での一戦、チャンピオンズリーグの2試合だけになる。それでもヴィニシウスは、どれほど不調でも楽観を失わない。「最後にはいつもヴィニが戻ってくる」と強調した。「再びベストの状態を取り戻し、またゴールを決め、チームを本来いるべき場所へ導けると、少しも疑っていない」