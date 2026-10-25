ヴィニシウス、クラシコ後にバルセロナを挑発

レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、バルセロナとのクラシコの結果を自身のインスタグラムアカウントで共有した。白い巨人はスポティファイ・カンプ・ノウで2-1の価値ある勝利を収め、スペインリーグでのカタルーニャのライバルとの勝ち点差を3に縮めた。

ヴィニシウスは、10月10日土曜日に行われたレアル・マドリード対ビジャレアルの試合でナタン・サリバに対して見せた攻撃的な振る舞いを受けての4試合の出場停止処分により、この対戦を欠場していた。

報道によると、ブラジル代表FWはピッチの外からこの試合を観戦し、チームの勝利後に結果に反応して笑いの絵文字を3つ投稿した。これは、注目の一戦でバルセロナが優位だとした予想を皮肉ったものと解釈された。

レアル・マドリードの勝利は、チームに重要な精神的後押しを与えた。白い巨人が前半に1点を先制した後、61分にラフィーニャがバルセロナに追いつく同点ゴールを決めたものの、キリアン・エムバペが87分に決勝ゴールを決めて試合を制した。

同紙は、ヤン・ディオマンデの活躍によってウイングのポジション争いが激化する可能性があると指摘し、ヴィニシウスが出場停止から復帰した後の役割について、ジョゼ・モウリーニョ監督が彼を先発メンバーに戻すのか、それとも試合の流れを変えるジョーカーとして起用するのかという疑問が生じていると伝えた。

ヴィニシウスは、再びレアル・マドリードでプレーできるようになるまで、あと2試合の出場停止処分を消化することになっている。

この勝利により、レアル・マドリードは勝ち点を伸ばし、スペインリーグ首位のバルセロナとの差を3に縮めた。一方、カタルーニャのチームは、チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマンに敗れたのに続き、1週間で2度目の黒星を喫した。