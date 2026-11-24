共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーOBのアルバロ・ベニートが、ヴィニシウス・ジュニオールの回復によってジョゼ・モウリーニョが直面する大きなジレンマを指摘した。ベニートは、レアル・マドリーがヴィニシウスがピッチにいるときといないときとで、まったく異なる二つの顔を持つチームになったと断言している。チャンピオンズリーグのPSV戦を前に、この分析は大きな議論を呼んでいる。

広告

ヴィニシウスはセルタ戦の勝利で最も目立った選手の一人だった。出場はわずか34分だったが決定的な働きを見せ、レアル・マドリーの2ゴールに直接関与した。離脱期間を経て、徐々に本来の調子を取り戻しつつあることを証明した形だ。

レアル・マドリーは24日火曜日、チャンピオンズリーグのグループステージ第5節でPSVと対戦する。ここまで4戦全勝のモウリーニョ率いるチームは、さらに勝ち点3を積み上げ、次のラウンド進出を事実上確定させることを目指している。

対するPSVは不振にあえいでおり、獲得可能な勝ち点12のうちわずか4しか手にしていない。そのため、上位24チーム以内でシーズンを終えるべく、力強いパフォーマンスを見せようとサンティアゴ・ベルナベウに乗り込んでくるはずだ。

スペインのラジオ局『カデナ・セール』は、コーチングスタッフに近い関係者の話として、モウリーニョがPSV戦でヴィニシウスを先発起用することを真剣に検討していると伝えた。本来の調子を取り戻す手助けをするためで、特にセルタ戦の後半に見せたパフォーマンスが後押しとなっているという。

広告 広告

同関係者によれば、指揮官はヴィニシウスの存在がチームに大きな攻撃力をもたらすことを理解している一方で、守備面の問題に対する解決策を見つける必要にも迫られている。そうしなければ、チームは試合ごとに二つの異なる顔を持ったままになってしまうからだ。

Related Topics

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

アルバロ・ベニートはラジオ番組『エル・ラルゲーロ』で、ヴィニシウスを先発起用することのメリットとデメリットについて語り、次のように述べた。「前の試合では途中から入って、非常に意欲的だったと思う。後半は良いプレーを見せ、自分の持つ攻撃面の力をチームにもたらした。私にとって、手を打つ必要がある唯一の問題はチームの守備のパフォーマンスだ」

ベニートはさらにこう指摘した。「問題ははっきりしている。私の見方では、ディオマンデは監督から課された守備のタスクをすべて忠実にこなす兵士のような存在だ。あとはヴィニシウスも同じことをするだけだ。もしヴィニシウスがそれをやれば、どこに問題があるというのか。問題などない」

広告

ベニートは、チームには依然としてヴィニシウスがいるときといないときの二つの異なる顔があると説明した。そのため、この疑問符はレアル・マドリーが重要な大一番を戦うまで残り続け、その時にモウリーニョが何を選ぶのかが見えてくるという。

一方、レアル・マドリーのDFラファ・アルコルタはこう語った。「ディオマンデがこのパフォーマンスを続けられるかどうか見守ろう。それは彼に根付いているものだと思うし、チームのために働くことを忘れるとは思わない。だが、モウリーニョがこうした状況にどう対処するかが極めて重要だ。それに必要な手腕と賢さを持っている人物がいるとすれば、それはモウリーニョだ」

広告

アルコルタはまた、レアル・マドリーは代表ウィーク前の水準に戻らなければならないとし、次のように説明した。「前の試合で見たレアル・マドリーは、ベルナベウで見たチームよりもはるかに力強かったと思う。あそこではいかなるミスも許されない」。特に、3-4-3を採用し、前半にうまく対応できなかった相手に対してはなおさらだという。

モウリーニョはPSV戦を前に、今後のトレーニングでヴィニシウスの起用について決断を下す見込みだ。この一戦は、ブラジル人アタッカーにとって攻撃力と守備での献身を両立できることを証明し、レアル・マドリーの「二つの顔」をめぐる議論に完全に終止符を打つ絶好の機会となるかもしれない。