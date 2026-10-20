コートジボワール代表のヤン・ディオマンデは、ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールが出場停止で欠場したことを好機として、レアル・マドリードがセビージャを4対1で下した試合で際立ったパフォーマンスを披露し、1得点1アシストを記録した。この試合はラ・リーガの一戦として、サンティアゴ・ベルナベウで行われた。

「オプタ」の統計によれば、19歳338日のディオマンデは、21世紀においてラ・リーガの1試合で得点とアシストの両方を記録したレアル・マドリード史上最年少の選手となり、これまでイングランド代表のジュード・ベリンガムが20歳51日で記録していた記録を塗り替えた。

このコートジボワール代表ウインガーの輝きは記録更新にとどまらなかった。素早いカウンターからトルコ代表のアルダ・ギュレルが決めた先制点に関与したのち、セビージャが点差を縮めた後に、ペナルティエリア外からの強烈なシュートでレアル・マドリードの4点目を締めくくったのだ。

ディオマンデは目覚ましい活躍を続けており、欧州5大リーグに参戦して以来初めて、2試合連続でアシストを記録した。チャンピオンズリーグのローマ戦で決定的なパスを供給したのに続き、セビージャ戦でも同じことを繰り返し、自身の成長と大一番で違いを生み出す力を証明した。

この若きウインガーの直近の輝きは、レアル・マドリードのスターティングメンバーで定位置を争う競争において大きな後押しとなる。前線での競争が激化するなか、チームの攻撃における最重要選手の一人であるヴィニシウスの不在で得た出場時間を活かした形だ。

ディオマンデの台頭は重要なタイミングで訪れた。バルセロナとのクラシコという注目の一戦を前に、得点とアシストの両立できる能力を証明した彼の直近のパフォーマンスは、コーチングスタッフにチーム編成の選択肢を一つ追加することになる。そして彼自身は、レアル・マドリードの陣中での地位をさらに高めようとしている。