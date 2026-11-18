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ヴィニシウス・ジュニオールが、インターナショナルウィーク明けに一変した姿でレアル・マドリーへ戻ってくる。ブラジル代表で傑出したパフォーマンスを披露し、2試合で5ゴールを記録。その中には代表キャリア初のハットトリックも含まれている。これにより、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、今週土曜日に行われるラ・リーガのセルタ戦を前に難しい試練に直面することになった。

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今回の中断期間は、このブラジル人ウインガーにとって自信を取り戻す絶好の機会となった。ここ最近はパフォーマンスの低下やゴール数の少なさで批判を浴びていたが、代表での活躍によって改めて得点力に注目が集まり、ビッグマッチで違いを生み出せる力が今も健在であることを証明した。

初戦ではブラジルが日本に2-3で敗れたものの、ヴィニシウスはカルロ・アンチェロッティ監督率いるチームで最も目立った選手の一人となり、代表の2ゴールをいずれも記録した。続くシンガポール戦でも好調を維持し、セレソンが7-0で大勝を収めている。

レアル・マドリーのスターはシンガポール戦で個人的な偉業を達成し、ブラジル代表キャリア初のハットトリックを記録した 。3ゴールはわずか12分間、9分から21分の間に生まれたもので、この試合の主役となったヴィニシウスは、圧巻の数字でインターナショナルウィークを締めくくった。

2試合で5ゴールを挙げたヴィニシウスは、高いモチベーションを携えてスペインの首都へ戻る。レアル・マドリーとしても、彼のベストバージョンを取り戻す必要があるタイミングだ。特に注目のセルタ戦が迫っており、この一戦では出場停止明けの彼が初めて先発メンバーに復帰する可能性がある。

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ヴィニシウスは出場停止により、レアル・マドリーのラ・リーガ直近4試合を欠場していた。しかし処分が明けたことで、今週土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われる一戦ではモウリーニョ監督が起用可能となる。ポルトガル人指揮官は、ブラジル人スターの復帰をどう生かすかについて重要な決断を迫られることになる。

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モウリーニョ監督の悩みの背景には、ヴィニシウス不在の間にレアル・マドリーに起きた変化がある。チームはこのブラジル人ウインガーを欠きながら連勝を重ね、コートジボワール人のディオマンデは与えられたチャンスをものにした。目を引くパフォーマンスを見せ、最近の白い巨人において最も際立った攻撃のカードの一枚となっている。

ディオマンデは先発メンバーに明確な上積みをもたらし、左ウイングのポジションを争う真のライバルとなった。これはモウリーニョ監督にとって難しい方程式だ。ヴィニシウスを本来のポジションに戻せば、複数の選手の役割を変更し、チームが最近の結果を手にする助けとなってきたバランスの要素の一部を手放すことになりかねないからだ。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ポルトガル人指揮官が検討している案の一つは、ヴィニシウスを先発に戻し、ディオマンデを右ウイングへ移したうえで、アルダ・ギュレルを中盤で起用するというものだ。ただし、この変更はチームに大幅な戦術的修正を強いることになり、ここ数試合で見られた連係にも影響を及ぼす可能性がある。

モウリーニョ監督とレアル・マドリー首脳陣は、チームで最も重要な攻撃陣の一人であるヴィニシウスに最高のパフォーマンスを取り戻してほしいという明確な思いを抱いている。とはいえ、それは必ずしも彼の不在中に築かれた安定を犠牲にすることを意味しない。ディオマンデは異なる攻撃の解決策をもたらせることを証明しており、最近の働きを無視するのは難しくなっている。

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セルタ戦を前に、モウリーニョ監督には2つの選択肢がある。1つ目は、ヴィニシウスをすぐに先発へ戻し、ほかの選手のポジションに変更を加えること。2つ目は、直近の勝利をもたらしたメンバーを維持しつつ、ブラジル人スターには段階的に実戦の雰囲気へ戻る機会を与え、チームのバランスを崩すことなく自らの居場所を取り戻させることだ。

セルタ戦は、ヴィニシウスの先発での今後を巡るモウリーニョ監督の決断にとって、最初の本当の試金石となる。インターナショナルウィークは彼に精神面でも技術面でも大きな弾みを与えたが、ブラジル代表での輝きによって、レアル・マドリーでのポジション争いに決着がついたわけではない。彼の不在中にディオマンデが持ち込んだ競争が続いているからだ。