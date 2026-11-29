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レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2でまさかの敗戦を喫し、ラ・リーガ優勝争いで痛い勝ち点を落とした。だが、試合後に議論の的となったのは結果だけではない。ジョゼ・モウリーニョがアルダ・ギュレルを交代させる一方で、ヴィニシウス・ジュニオールを試合終了の笛までピッチに残したことで、選手への接し方における基準に疑問の声が上がったのだ。

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モウリーニョは60分にギュレルを下げてカルロス・エスピを投入したが、トルコ人MFはこの決断を冷静には受け入れず、ピッチを後にする際に不満をあらわにした。驚きが広がったのは、ヴィニシウスもまた期待されたパフォーマンスを見せていなかったにもかかわらず、試合終了までピッチに残ったからだ。

ラジオ局『カデナ・セール』の番組『カルセル・デポルティーボ』では、複数の記者や解説者がこの判断の波紋について議論し、一部はギュレルの怒りには正当な理由があったとの見方を示した。議論は交代の是非にとどまらず、ブラジル人ウインガーに対して高まる不満や、それがレアル・マドリーのサポーターとの関係にどこまで影響を及ぼすかにまで広がった。

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最も手厳しかったのはチャサリ記者で、次のように語った。「マドリディスタはもう本当にヴィニシウスにうんざりしている。なぜか？ 彼は非常に偉大な選手で、レアル・マドリーに多くのものをもたらした。それは否定しない。だが、選手を手放すべきタイミングは見極めなければならない。レアル・マドリーでは1試合、2試合、3試合と待ってはくれない。何カ月も何も示せていないときはなおさらだ」。さらに同記者は、このような状況が続くのは致命的だと述べ、その理由としてこの選手がピッチ内外で何度も数々の問題を引き起こしてきたことも挙げた。

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同記者はギュレルの怒りは理解できるとして、こう説明した。「ギュレルは不当な扱いを受けたと感じたのだと思う。あの選手を下げる勇気がなく、彼を残したいから自分を代えたのだと感じたんだ。彼だって俺と同じ程度のプレーしかしていないのに、とね」。チャサリは、トルコ人MFがモウリーニョは選手によって異なる基準で接していると考えたのかもしれないとの見方を示した。

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さらに同記者は、ファンも同じように受け止めていたとして、「サポーターはヴィニシウスにブーイングを浴びせた。問題は交代そのものではなかったからだ」と語った。同じ文脈で、番組はスタンドの反応に関するアルバロ・ロメロ記者のコメントも紹介した。ロメロ記者によれば、ファンはモウリーニョの交代策への反対を表明したかったものの、指揮官に直接ブーイングを浴びせる勇気はなかったという。

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ロメロ記者は、サンティアゴ・ベルナベウではヴィニシウスとキリアン・エンバペがブーイングを浴びたと指摘しつつも、本当の怒りは交代策に向けられていたとの見方を示した。

一方、ジョルディ・マルティは異なる見解を示し、モウリーニョがヴィニシウスの最高の状態を取り戻したいと考えるのは理にかなっているとして、こう語った。「モウリーニョがヴィニシウスを復調させたいと思うのは当然だと思う。ディエゴ・シメオネがフリアン・アルバレスの最高の姿を取り戻したいのと同じだ。監督たちは、ヴィニシウスやフリアンのような価値を持つ選手を再び生かさなければならない」

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ヤゴ・デ・ベガはモウリーニョの判断に対してより明確に異を唱え、「続けさせるべきではなかったのに、彼はヴィニシウスをピッチに残した」と語った。議論を締めくくったハビエル・イライスは、ポルトガル人指揮官がアタッカー陣の配置について考えを改める可能性に触れ、「今後、左サイドで常に見ることになるのはディオマンデだと思う」と述べた。

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