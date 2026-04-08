ヴィニシウスは、難しい決断を下すことを恐れて、自分の習慣を改める

フィネシウス・ジュニオールは、欧州サッカー界でも屈指の感情的な選手の一人だ。このブラジル人FWは通常、試合中に感情を隠すことはなく、腹立たしいことに対してははっきりと感情を表し、審判の判定に対しても絶えず不満を漏らしている。

しかし、昨夜のバイエルン・ミュンヘン戦では、出場停止の危機に瀕していたにもかかわらず、フィネシウスは激しいプレッシャーと試合の重要性を考慮し、自身の振る舞いを改めた。

スペインのメディア『エル・デスマルク』は、ヴィニシウスが「これまでに見たことのないほど自制していた」と報じた。

ヴィニシウス・ジュニオールはペナルティエリア内でドリブルを仕掛け、ダイオ・ウバメカノとの競り合いで転倒したが、ここでイエローカードを回避するための巧妙な動きを見せた。

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記事によると、このプレーの後、ブラジル人選手は手でボールをキャッチしようとしたため、イングランド人のマイケル・オリバー主審がファウルを宣告した。

普段なら、ヴィニシウスは立ち上がってすぐに主審のもとへ行き、判定に抗議していただろう。しかし、背番号7の選手は、第2戦での出場停止処分を受ける恐れがあることを悟り、主審に警告を与える口実を与えないよう、より冷静に事態を受け止めた。

抗議する代わりに、ヴィニシウスは素早く立ち上がり、この夜のキャプテンであるフェディ・バルベルデのもとへ歩み寄り、彼に代わって審判にPKを要求させた。

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しかし、それはあまり効果をもたらさなかった。マイケル・オリバー主審は、バイエルン・ミュンヘンのペナルティエリア内でブラジル人選手が倒れたことにはさほど重要視せず、プレーを再開させた。

ヴィニシウスは、アリアンツ・アレーナで行われる待望のセカンドレグにおいて、自身とチームメイトのキリアン・エムバペに課せられた責任の重さを認識している。状況を挽回するため、彼は昨日ベルナベウでチョウミニだけが受けた厳しい出場停止処分を恐れて、普段とは異なり冷静さを保った。