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ヴィニシウス・ジュニオールは、マドリードでは言えなかったことをブラジルで口にした。レアル・マドリーのファンを揺るがせた率直な告白は、決して普通ではなかった夏の実態を浮き彫りにした。練習量の減少、失われた集中力、そしてすべてをひっくり返した私生活。

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ヴィニシウスが「この夏は自分を大事にしなかった」と語ったのは、何を意味していたのか。批判を浴びている自身のパフォーマンス低下について語ったブラジル人スターの最近の発言を受け、スペインではこの疑問が話題の的となっている。彼は「ここ数年よりも練習量が少なくなってしまった」と語っていた。

レアル・マドリーのアタッカーは、この夏しっかりと準備ができなかったことを認めており 、それがシーズン序盤に影響したとしている。しかし、その全容は単に練習を欠いたこと以上に根深いものだった。

スペイン人ジャーナリストのゴンサロ・アルバレス氏はスペインのラジオ局「カデナ・セール」で、レアル・マドリーの背番号7がここ数カ月「ひどく気が散っていた」と説明した。

アルバレス氏は「クラブ内部でも懸念があった。彼のパートナーが大勢の人を連れてマドリードに来ていて、それが選手の気を散らしていたからだ」と語っている。

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同氏がヴィニシウス・ジュニオールの私生活についてコメントするのは、今回が初めてではない。以前の番組でも、このスペイン人ジャーナリストはレアル・マドリーが彼のことを心配していたと伝えていた。

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そして今回、こう説明した。「契約更新の問題もあり、彼にとっては異例の夏だった。ワールドカップでの出来事に大きく失望し、夏の休暇も例年より長かった」

さらに、「その後は私生活にかかりきりになった。数日前に別れた元パートナーとは浮き沈みの激しい関係にあり、SNS上での公の発言もあった」と付け加えた。

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続けて、「また、クラブ内部でも多少の懸念があった。パートナーが大勢の人を連れてマドリードに来ることになっていて、それが選手の気を散らす原因になったからだ」と述べている。

ヴィニシウスのピッチ外での生活はクラブにとって大きな懸念材料となっているようだが、アルバレス氏によれば、破局後は状況が徐々に本来の軌道に戻り始めているという。

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同氏は「選手は今、より落ち着いている。より規律正しく穏やかな生活を送っている。だが、この点で非常に厳しい夏を過ごしたのは事実だ。ひどく気が散っていた」と強調した。

アルバレス氏が驚いているのは、ヴィニシウスがこの発言をマドリードではなく、代表戦の機会を利用してブラジルで行ったことだ。「マドリードのメディアに対してなら、彼はこうした発言はしなかったと思う。ここでは人々から激しく攻撃されるだろう。彼は夏の間、自分を大事にしなかったと認めているのだから」

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さらに、「巨額の条件で2032年まで契約を更新し、エンバペに近い年俸を要求したレアル・マドリーの選手が、プロのサッカー選手として十分に自分を大事にしてこなかった、選手にふさわしいパフォーマンスを見せられなかったと言っているのだ」と続けた。

4試合の出場停止処分を終えたヴィニは、代表で4ゴールを記録したうえで今週復帰する。9月にベルナベウに合流した時の選手とは違うことを証明する、正念場を迎えることになる。

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アルバレス氏は最後にこう語った。「偉大なヴィニシウスの復活を誰よりも望んでいるのは私だ。彼は驚異的な選手だからね。私は彼を信じているし、チームの他の選手たちも同じだ」