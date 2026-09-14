ブラジル人インフルエンサーで、レアル・マドリードに所属するブラジル代表スター、ヴィニシウス・ジュニオールのパートナーであるヴィルジニア・フォンセカが、自身の個人ボディガードであるロジェリオ・カミロ・ラモスと、その妻パオラ・レジーナ・ロダルチ・カミロがブラジルで発生した交通事故により死亡したことを発表し、深い衝撃と悲しみを表明した。

「ホタ・ヴェルジ・ゴイアス」チャンネルの報道によると、事故はゴイアニア首都圏のジュアポ市に属するヒベイラン・ダ・ボス地区の高速道路上で発生した。

救急サービスの医師は、オートバイを運転していたロジェリオ・カミロの死亡を確認した。一方、妻のパオラ・レジーナは心肺停止の状態で発見され、消防隊の協力のもと蘇生措置が行われたが、その後死亡した。

フォンセカは数時間前、「マドリング」サーキットで開催されたF1スペイングランプリのイベントに参加しており、その後「インスタグラム」のアカウントを通じて、個人ボディガードとその妻の死を伝えた。彼女は、まず家族全員に知らせることを待っていたため、報告が遅れたと説明した。

ヴィニシウスのパートナーはメッセージにこう記した。「たった今、私たちの個人ボディガードであるカミロと、その妻の死の知らせを受け取りました。家族全員が知るのを待っていたため、これまで何も投稿していませんでしたが、知らせを受けてから、私は他のことが何もできなくなってしまいました。心が張り裂けそうです」

そして個人ボディガードへの別れの言葉として、こう付け加えた。「あなたが常に私たちの家族に捧げてくれたすべての気遣い、守り、知恵、純粋さ、そして大きな愛に、私たちは永遠に感謝し続けます。あなたの存在は安全な避難所であり、あなたの思い出は永遠に私たちの心の中で生き続けるでしょう」

フォンセカは、故人とその妻が、自分にとっては永遠に彼らの娘エロイーザを守る守護者であり続けると述べ、家族が彼女に寄り添い、気遣いと愛で包み込むと強調した。その上で、亡くなった二人の家族に哀悼の意を表し、忍耐と慰めが与えられるよう祈った。