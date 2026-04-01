バルセロナのRCDEスタジアムで行われたエジプト代表とスペイン代表の親善試合で、一部のスペイン人サポーターから人種差別的なチャントが飛び出し、イスラム教徒に対する差別的な言葉を繰り返すという騒動が発生し、サッカー界内で大きな反発を招いた。

バルセロナおよびスペイン代表のラミン・ヤマル選手は、自身のSNSアカウントへの投稿を通じて、こうしたチャントを非難し、「私はムスリムであり、神に感謝している。昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえた」と述べた。

さらに彼は次のように付け加えた。「これは対戦相手に向けたものであり、私個人に向けたものではないことは分かっている。しかし、ムスリムとして、このチャントは依然として不敬であり、容認できないものだ。」

ヤマルはさらに次のように続けた。「すべてのサポーターがそうではないことは理解しているが、こうしたことを叫ぶ人たちに対しては言いたい。スタジアムで宗教を冗談のネタにするのは、無知で差別的だと見られるだけだ。サッカーは楽しみと応援のためのものであり、人のアイデンティティや信仰を軽視するためのものではない」。

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スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、こうしたチャントを非難したのはヤマルだけではないと指摘した。過去に何度も人種差別を受けた経験を持つブラジル人選手、ヴィニシウス・ジュニオールも、若きチームメイトの投稿に「いいね」を押し、全面的な支持を示した。

レアル・マドリードのスター、フィニシウス・ジュニオール（25歳）は、ピッチ上で不快な状況、特に人種差別を受けることがどういうことかをよく知っている。

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そのため、このブラジル人選手は、RCDEスタジアムで行われたスペイン対エジプト戦で起きた出来事についてラミン・ヤマルが投稿した内容に対し、躊躇なく支持を示した。フィネシウスは、このバルセロナの選手の投稿に「いいね」を押したのだ。

また、フランスのスター選手ポール・ポグバや多くのサッカー選手たちもこれに同調し、スタンドで宗教を侮辱の道具として利用することに対し、強い不快感を表明した。

パリ・サンジェルマンのモロッコ人スター、アシュラフ・ハキミもヤマルへの応援を忘れず、スペイン人選手への連帯を示すため、祈りの絵文字を添えてコメントを残した。