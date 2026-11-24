レアル・マドリーは勝ち点12（全勝）で、首位のパリ・サンジェルマンと得失点差のみの差で2位につけている。一方のPSVは勝ち点4で25位に位置している。
ポルトガル人指揮官は、レアル・マドリーの攻撃陣にブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールとコートジボワール代表ヤン・ディオマンデの2人を起用した。
昨夏レアル・マドリーに加入したディオマンデは目覚ましい活躍を見せている。ヴィニシウス・ジュニオールがラ・リーガで4試合の出場停止処分を受けたことで、ここ最近は先発出場を続けていた。しかしモウリーニョは2人を同時に起用し、ジュード・ベリンガムをベンチに置く決断を下した。
レアル・マドリーの攻撃陣はいつも通りフランス代表のスター、キリアン・エムバペが牽引し、その背後にヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、トルコ代表アルダ・ギュレルが並ぶ。
最終ラインにも別のサプライズがあった。今シーズンのレアル・マドリーの大半の試合に出場してきたディーン・ハイセンとイブライマ・コナテに代わり、アントニー・リュディガーとエデル・ミリトンがスターティングメンバーに名を連ねた。
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レアル・マドリーのスターティングメンバーは以下の通り。
GK：クルトワ
DF：バルベルデ、ミリトン、リュディガー、ククレジャ
MF：チュアメニ、ベルナルド・シウバ、ギュレル
FW：ヴィニシウス・ジュニオール、ディオマンデ、エムバペ
一方、PSVのスターティングメンバーは以下の通り。
GK：コヴァーシュ
DF：デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ
MF：ヴァナー、サノ、マイナンス
FW：ファン・ボンメル、ペリシッチ、ティル
レアル・マドリーは今シーズンのチャンピオンズリーグで力強いスタートを切り、リーグフェーズの最初の4試合で全勝を収めた。初戦でインテルを2-1で下すと、続いてアウェーでローマに4-3で競り勝ち、さらにライプツィヒを4-1で撃破。AEKアテネの本拠地でも3-2で勝利を挙げた。PSV戦を前に勝ち点12を積み上げ、タイトル争いの有力候補の一角であることを改めて示している。
一方、PSVのスタートは同じようにはいかなかった。初戦でシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けると、続くライプツィヒ戦では0-1で敗戦。その後、ポルトガルでポルトを1-0で破って初勝利を挙げたものの、ホームでクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。最初の4試合で勝ち点4にとどまっており、ノックアウトステージ進出の可能性を高めるためにも、レアル・マドリー戦で結果を残すことが求められている。