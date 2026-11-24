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レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モイニョは、火曜日の夜にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のPSV戦に向けたスターティングメンバーを発表した。

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レアル・マドリーは勝ち点12（全勝）で、首位のパリ・サンジェルマンと得失点差のみの差で2位につけている。一方のPSVは勝ち点4で25位に位置している。

ポルトガル人指揮官は、レアル・マドリーの攻撃陣にブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールとコートジボワール代表ヤン・ディオマンデの2人を起用した。

昨夏レアル・マドリーに加入したディオマンデは目覚ましい活躍を見せている 。ヴィニシウス・ジュニオールがラ・リーガで4試合の出場停止処分を受けたことで、ここ最近は先発出場を続けていた。しかしモウリーニョは2人を同時に起用し、ジュード・ベリンガムをベンチに置く決断を下した。

レアル・マドリーの攻撃陣はいつも通りフランス代表のスター、キリアン・エムバペが牽引し、その背後にヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、トルコ代表アルダ・ギュレルが並ぶ。

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最終ラインにも別のサプライズがあった。今シーズンのレアル・マドリーの大半の試合に出場してきたディーン・ハイセンとイブライマ・コナテに代わり、アントニー・リュディガーとエデル・ミリトンがスターティングメンバーに名を連ねた。

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レアル・マドリーのスターティングメンバーは以下の通り。

GK：クルトワ

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DF：バルベルデ、ミリトン、リュディガー、ククレジャ

MF：チュアメニ、ベルナルド・シウバ、ギュレル

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FW：ヴィニシウス・ジュニオール、ディオマンデ、エムバペ

一方、PSVのスターティングメンバーは以下の通り。

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GK：コヴァーシュ

DF：デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ

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MF：ヴァナー、サノ、マイナンス

FW：ファン・ボンメル、ペリシッチ、ティル

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レアル・マドリーは今シーズンのチャンピオンズリーグで力強いスタートを切り、リーグフェーズの最初の4試合で全勝を収めた。初戦でインテルを2-1で下すと、続いてアウェーでローマに4-3で競り勝ち、さらにライプツィヒを4-1で撃破。AEKアテネの本拠地でも3-2で勝利を挙げた。PSV戦を前に勝ち点12を積み上げ、タイトル争いの有力候補の一角であることを改めて示している。

一方、PSVのスタートは同じようにはいかなかった。初戦でシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けると、続くライプツィヒ戦では0-1で敗戦。その後、ポルトガルでポルトを1-0で破って初勝利を挙げたものの、ホームでクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。最初の4試合で勝ち点4にとどまっており、ノックアウトステージ進出の可能性を高めるためにも、レアル・マドリー戦で結果を残すことが求められている。