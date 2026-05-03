ヴィニシウスが輝き、レアル・マドリードが勝利。エル・クラシコはバルセロナとの優勝争い。

レアル・マドリードは日曜、バルセロナでエスパニョールを2－0で下した。ヴィニシウス・ジュニオールの2得点が決勝点となった。この勝利で、バルセロナはまだ公式に優勝を決められなかった。バルセロナは来週ホームでレアルと対戦し、引き分け以上で優勝を決める。

開始8分、ヴィニシウスがエリア内でボレーを放ったがポストに阻まれた。

エスパニョールも攻勢を強めチャンスを作ったが、決定力不足。特にタイリス・ドーランはペナルティエリアで受けたパスを大きく枠外へ外した。

前半半ばには、ヴィニシウスを背後から倒したエル・ヒラリに一旦退場が宣告されたが、VARで確認した結果、警告に軽減された。

その後も流れは変わらず、レアルはペースを上げず、エスパニョールも決定機を活かせなかった。ハーフタイム直後、アルベロア監督はゴンサロ・ガルシアを投入。出場機会の少ないストライカーはすぐさま価値を示した。

投入から2分後、ガルはヴィニシウスの走り込みに完璧なパスを送った。ヴィニシウスは2人をかわし、GKマルコ・ドミトロヴィッチの背後に力強いシュートを決めて0-1とした。

後半半ば、ヴィニシウスが再び輝いた。左ウイングの彼はジュード・ベリンガムとワンツーを交換し、ベリンガムのヒールパスを走り込んで受け取った。ブラジル人選手は冷静に決め、0-2とした。

危なげなく試合を進めたレアル・マドリードは、来週のバルセロナ戦でも勝ってライバルの優勝決定を再び先送りしたい。



