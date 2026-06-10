ヴィニシウスがレアル・マドリードでの将来について最終決断

報道によると、レアル・マドリードのブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールは、クラブでの将来について最終決断を下した。

ヴィニシウスの契約は2027年6月に満了するが、数カ月前から契約更新交渉は停滞していた。

その後、去就を巡る噂が絶えなかったが、スペイン紙「AS」が新事実を伝えた。

同紙によると、ヴィニシウスは来季も残留すると決意。契約を1年延長できれば理想的だが、延長なくても2027年にフリー移籍する可能性が残る。

なお、攻撃陣補強の噂とは無関係で、クラブがバイエルンのオレシやアトレティコのアルバレス獲得を検討しているとも報じられたが、1億5000万ユーロのオファーは拒否された。

同紙は、現在ワールドカップに集中しているヴィニシウスが、残留という方針を固めていると強調した。

同紙によると、ヴィニシウスは2022年に5年契約を結んでおり、総額7500万ユーロ（年俸1300万→1700万ユーロ）を受け取る予定だ。 （平均年俸1,500万ユーロ）。2024年の世界最優秀選手賞受賞で数百万ユーロのボーナスも得た。

ただし、次契約でキリアン・エムバペ並みの高年俸を要求したため交渉は難航し、現在は停滞している。