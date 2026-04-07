ヴィニシウスがアルゼンチン人選手に殺害をほのめかす…その反応は衝撃的だった

ラ・リーガのソン・モイックスで行われた試合で、ホームのマヨルカがレアル・マドリードに2-1で勝利するという大番狂わせが起きた中、ブラジル人スターのヴィニシウス・ジュニオールとマヨルカのDFパブロ・マフィオの間で激しい衝突が起きた。

試合そのものも劇的な展開となった。前半にマヌ・モルラニスのゴールでマヨルカが先制すると、88分にエデル・ミリタオがレアル・マドリードの同点ゴールを決めたが、アディショナルタイムにフィダド・モリキが決勝ゴールを奪い、降格回避をかけた戦いでチームに勝ち点3をもたらした。

フェニシウスとマフィオの衝突は、両チームが対戦するたびに繰り返される恒例となっているが、今回は「Movistar+」のカメラが、これまで公開されていなかった、より緊張感と激しさに満ちた詳細を捉えていた。

火花が散ったのは、ヴィニシウスが審判の判定に抗議した直後だった。マフィオが彼に向かって「今、口を開いたな」と詰め寄ったのだ。

最も熱を帯びた場面の一つでは、ブラジル人選手が相手のキックをかわすと、振り返って「殺してやる」と直接的な脅しを浴びせた。

事態はそれだけでは終わらなかった。マフィオはヴィニシウスを押したことでイエローカードを受け、皮肉を込めて「そんなにうるさくするなよ。お前は泣き虫だ」と返した。

数分後、マフィオは「ビーチボール」（バルオン・デ・プラヤ）のジェスチャーを披露し、フィネシウスが2024年のバロンドールをロドリに奪われたことを皮肉った。

これに対し、ブラジル人FWは即座にこう返した。「ビーチボールか、そうだな…テレビに映りたがってるんだろ？ 間違いなくテレビに映るだろうね」。

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こうした衝突は、両選手間の長年の緊張関係という文脈の中で起こっている。マフィオは過去のインタビューでも挑発的な発言をしており、その中にはヴィニシウスとボクシングのリングで対戦するという冗談も含まれていた。

マフィオは、相手の集中力を乱すことを目的とした、荒々しく心理的なディフェンススタイルで知られている。今回は、フィネシウスが「カヌー」（股抜き）のような技術的な見どころを見せたにもかかわらず、その戦略は部分的に成功した。

これらの映像はスペインのメディアで大きな議論を呼んでいる。特に、レアル・マドリード対マヨルカの試合に独特の雰囲気を添えるこうした口論が繰り返されているためだ。もっとも、時にはスポーツマンシップの範疇を超えた挑発行為が見られることもあるが。