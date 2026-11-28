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パルメイラスに所属するブラジル人FWヴィトール・ロッキが、かつて在籍したバルセロナでの経験を批判した。カタルーニャのクラブに在籍していた期間、監督（シャビ・エルナンデス）からのサポートを得られなかったことを明かし、監督とのコミュニケーションは極めて限られていたと強調している。

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21歳のロッキはスペイン紙『AS』のインタビューで、バルセロナのユニフォームを着ていた数カ月間に大きな困難に直面したと語り、次のように説明した。「時には監督のサポートを得ることが大切だけど、バルセロナに移籍したとき、僕はそれを得られなかった。ほとんど誰も僕に話しかけてくれなかったんだ。分かるかい？」

現在パルメイラスでプレーするこのブラジル人FWは、エストゥディアンテスとのコパ・リベルタドーレス決勝を控えるなか、困難の多かったカタルーニャのクラブでの経験を振り返った。

「ティグリーニョ」は2024年1月、わずか18歳でバルセロナに加入した。カタルーニャのクラブが急いで獲得を決めた形だったが、チームへの適応は当初から抱えていたフィジカル面の問題に影響を受けた。

ロッキは当時について「18歳でバルセロナに移籍した。世界最大級のクラブの一つでプレーすることは、僕にとって夢が叶うことだった。でも、その経験は少し難しいものだった」と語っている。

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このブラジル人FWは、アトレチコ・パラナエンセ時代に負った脛骨と腓骨の間の靭帯の負傷を抱えたままバルセロナに到着したことを明かし、本来はスペインに渡る前に手術を受けるはずだったと指摘した。

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さらに負傷に苦しんだ日々を振り返り、こう付け加えた。「到着したときは、ものすごく強い痛みを感じていた。その間は理学療法を受けて、できる限り最高のコンディションに持っていこうとしたけど、結局うまくいかなかった。サッカーで求められるレベルのプレーを見せることができなかった」

またロッキは、南米からヨーロッパのピッチにやって来る若手選手に対する忍耐が不足していると感じていることにも言及した。フランコ・マスタントゥオーノとエンドリッキの例を挙げ、彼らには適応のための期間が必要だと強調している。

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「人々は、僕たちが到着したらすぐに100％の状態でプレーを始め、持っているすべてと最高のパフォーマンスを見せなければならないと考えている。でも、物事はそういうふうには進まない。僕たちには忍耐が必要なんだ」

同じ文脈で「ティグリーニョ」は、十分なサポートがないまま新しい国に移り、異なる言語に対応することが、若い選手にとって課題をより難しくしていると訴えた。

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「時には、適応するために必要な時間が与えられないこともある。僕たちはとても若いし、新しい言語を学ぶのは本当に難しいことなんだ」

バルセロナでの経験で困難に直面したものの、ヴィトール・ロッキはクラブに恨みは抱いていないと明言した。起きたことには今も「ある程度の後悔」が残っていると認めつつ、全員を許しており、今はパルメイラスで幸せだと強調している。

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そして最後にこう締めくくった。「何が起きても、努力して働き続け、与えられたチャンスを、たとえ時には限られたものであっても生かさなければならないと学んだ。そして今、僕たちは新しい物語を書かなければならない」